'Çocukları alıkoymak'la suçlanan Nihat Doğan'a takipsizlik kararı

İstanbul'da 11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddia edilen Nihat Doğan hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, çocukların ailesinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle Nihat Doğan hakkındaki soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.
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İki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla babanın şikayeti üzerine karakola giderek ifade veren Nihat Doğan, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.
Çocukların anne-babası, daha sonra karakola giderek şikayetlerinden vazgeçmişti. Ailenin, Doğan'la görüştükten sonra şikayetlerini geri çektiği iddia edilmişti.
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