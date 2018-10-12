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    ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson

    Binali Yıldırım'dan Brunson açıklaması: Türkiye hukuk devletidir, yargıçlarımız gerekeni yapacaktır

    © AFP 2018 /
    Türkiye
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    TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cenevre'ye seyahatı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pastör Andrew Brunson hakkında mahkemenin aldığı karara yönelik olarak, "Türkiye hukuk devletidir. Davanın, dosyanın içeriğini bilmiyoruz" yorumunda bulundu.

    Andrew Brunson
    © REUTERS /
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    Binali Yıldırım, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Veras'ın daveti üzerine 139. Genel Kurul çalışmalarına katılmak için Cenevre'ye hareket etmeden önce basın mensuplarıyla biraraya geldi.

    'DAVANIN, DOSYANIN İÇERİĞİNİ BİLMİYORUZ'

    Binali Yıldırım, Brunson davasına ilişkin soruyu "Türkiye hukuk devletidir. Davanın, dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Yargıçlarımız, savcılarımız hukuk devletinin kuralları içerisinde gereken kararı verecektir" diye yanıtladı.

    dolar
    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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    Pastör Andrew Brunson'a ilişkin mahkemenin verdiği karara bir yorum da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi.

    Yazıcı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok konuşuldu ama daha çok konuşulacak bir dava dosyası: Rahip Brunson'la ilgili dava dosyası. Türkiye'de mahkemeler bağımsız değil diyenler, yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler. Rahip Brunson suçsuz yere tutuluyor diyenler, sanırım hükümle suç isnadının sabit olduğunu anladılar…" dedi.

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    Etiketler:
    Brunson Davası, TBMM, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Andrew Brunson, Türkiye, ABD
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