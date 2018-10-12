Binali Yıldırım'dan Brunson açıklaması: Türkiye hukuk devletidir, yargıçlarımız gerekeni yapacaktır

Binali Yıldırım, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Veras'ın daveti üzerine 139. Genel Kurul çalışmalarına katılmak için Cenevre'ye hareket etmeden önce basın mensuplarıyla biraraya geldi.

'DAVANIN, DOSYANIN İÇERİĞİNİ BİLMİYORUZ'

Binali Yıldırım, Brunson davasına ilişkin soruyu "Türkiye hukuk devletidir. Davanın, dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Yargıçlarımız, savcılarımız hukuk devletinin kuralları içerisinde gereken kararı verecektir" diye yanıtladı.

© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration Brunson bırakıldı, dolar yükseldi

Pastör Andrew Brunson'a ilişkin mahkemenin verdiği karara bir yorum da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi.

Yazıcı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok konuşuldu ama daha çok konuşulacak bir dava dosyası: Rahip Brunson'la ilgili dava dosyası. Türkiye'de mahkemeler bağımsız değil diyenler, yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler. Rahip Brunson suçsuz yere tutuluyor diyenler, sanırım hükümle suç isnadının sabit olduğunu anladılar…" dedi.

Çok konuşuldu ama daha çok konuşulacak bir dava dosyası: Rahip Brunson’la ilgili dava dosyası. — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) October 12, 2018

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Türkiye’de mahkemeler bağımsız değil diyenler, yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler. Rahip Brunson suçsuz yere tutuluyor diyenler, sanırım hükümle suç isnadının sabit olduğunu anladılar… — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) October 12, 2018

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