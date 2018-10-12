CHP, İstanbul 'adayını' açıkladı

© AFP 2018 / EITAN ABRAMOVICH 'CHP'nin İstanbul adayı Muhtar Kent'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gün içerisinde yaptığı açıklamada, 2019'un Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayını açıklayacağını duyurmuştu.

Adayın isiminin akşam saat 19.00'de açıklanacağını duyuran Kaftancıoğlu, belirttiği saatte kendisine ait hesaptan, '#AdayımızSensin' isimli bir video yayınladı.

Videoda, İstanbullulara seslenerek, adayımız sizsiniz deniliyor.

​Kaftancıoğlu gün içerisinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 2019 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en doğru isim üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır" ifadelerini kullanmıştı.