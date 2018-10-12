CHP, İstanbul 'adayını' açıkladı

Adayın isiminin akşam saat 19.00'de açıklanacağını duyuran Kaftancıoğlu, belirttiği saatte kendisine ait hesaptan, '#AdayımızSensin' isimli bir video yayınladı.
Videoda, İstanbullulara seslenerek, adayımız sizsiniz deniliyor.
#AdayımızSensin #İstanbul https://t.co/G5PjZ0zJ5R— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) October 12, 2018
Kaftancıoğlu gün içerisinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 2019 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en doğru isim üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır" ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı bugün saat 19.00’da açıklıyoruz.:)— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) October 12, 2018
Hazır mısın İstanbul?
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