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21:11 12 Ekim 2018
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Brunson'ın siyasi baskı ve şantajlarla serbest bırakılması düşündürücü

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Bahçeli, Brunson'ın serbest kalması hakkında açıklamada bulundu.

    Andrew Brunson
    © REUTERS /
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    ABD'li Papaz Pastör Andrew Brunson'ın serbest kalmasıyla ilgili MHP'den açıklama geldi. MHP Gelen Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına saygı duyduklarını vurgulayarak, "Ancak Papaz Brunson'un tahliye kararı milli vicdanı rahatsız ve huzursuz etmiştir. İfade değiştiren gizli ve satın alınmış tanıklar, davanın savcısında yapılan değişiklikler soru işaretlerini güçlendirmiş, şaibeleri arttırmıştır. Türkiye aleyhine faaliyetlerin merkezinde yer alan, terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı tespit edilen bir şahsın siyasi baskı ve şantajlarla serbest bırakılması geldiğimiz bu aşamada düşündürücü, bir o kadar da esef vericidir. İzmir 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına bir üst mahkemede itiraz hak ve süreci doğal olarak vardır, kuşkusuz bu temin edilmek durumundadır. Rahip Brunson davasının hem hukuki hem de siyasi boyutlarının varlığı her türlü izahtan varestedir. Hukuken sancılı ve sakat bir seyir izleyen mezkur davanın özellikle ABD tarafından Türkiye'ye yönelik tehdit ve baskı aracına dönüştürüldüğü, siyasi ve ekonomik operasyonların bahanesi olarak görüldüğü herkesin malumudur" dedi.

    İKİ SEÇENEK SUNDU

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump: Pastör Brunson'la ilgili çok çalıştık
    Davanın gölgelendiğini dile getiren Bahçeli, "ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Pence'in dozajı giderek artan yaptırım tehditleri, sabır ve tahammül ölçülerini aşan husumet dolu açıklama ve mesajları Brunson davasını gölgelemiş, meseleyi hukuki içerikten ziyade siyasi anlaşmazlık ve çatışma konusu hüviyetine büründürmüştür. Papaz Brunson, kabul edilemez ve vicdan sahibi her insanımızın itiraz ettiği karanlık bir sürecin sonunda serbest kalmıştır. Anlaşılan odur ki, Papaz bugün akşam saatlerinde ABD'ye gitmek üzere yola koyulacaktır. ABD'nin Türkiye'ye bakışında temel siyasi ve diplomatik silaha dönüşen Papaz Brunson davasının neticeleri itibariyle ne getirip ne götüreceğini yakın zamanda görmek ve idrak etmek mümkün olacaktır. ABD için anlamlı ve vazgeçilmez olan Papaz Brunson'un serbest kalması, Trump yönetimine siyasi ve ahlaki olarak ikame ve telafisi mümkün olmayan sorumluluklar da yüklemiştir. Bu kapsamda ABD'nin önünde iki seçenek vardır ve çok nettir. Ya FETÖ elebaşını veya FETÖ'nün tepe isimlerinden birisini Türkiye'ye verecekler; ya da Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın iadesini sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

    'KAYBEDEN TÜRKİYE OLACAKTIR'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mustafa Kamacı
    Kılıçdaroğlu'ndan Brunson yorumu: Darısı Harp Okulu öğrencilerinin başına
    "Papaz Brunson ABD'ye hareket ettiği anda bu ülkenin iadesi ahlaken ve hukuken mecburi olan isimler de aynı zamanda ülkemize gönderilmelidir" diyen Bahçeli, "Papaz Washington'a ulaştığında mesela FETÖ'cüler, mesela Hakan Atilla eşzamanlı şekilde Ankara'da olmalıdır. Zamanlama itibariyle herhangi bir aksaklık doğmamalıdır. Elzem ve acil gördüğümüz bu karşılıklı takasın menfi veya müspet olması iki ülke arasındaki ilişkilerin seyir ve sürecini doğrudan doğruya tayin edecektir. Türkiye Cumhuriyeti egemenlik ilkelerine dayalı bağımsız bir hukuk devletidir. Rahip Brunson davasının hukuki sakatlıkları bir yana, siyasi olarak Türkiye'nin talep ve beklentilerini karşılayacak bir mana ve muhtevaya kavuşması en samimi dileğimizdir. Aksi halde kaybeden Türkiye olacaktır. Buna da hiç kimsenin, hiçbir gücün hakkı yoktur, haddi olmayacaktır" dedi.

    Etiketler:
    MHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Andrew Brunson, ABD, Türkiye
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