Kayıt
23:53 12 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu: Kılıçdaroğlu'nun bize teşekkür etmesi lazım

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    145

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu, hırsızlık yapan 2 belediye başkanını görevden aldığımız için özür diliyorum. Bize teşekkür etmesi lazım, 'ben yetişemiyorum' diye. Gitsin Beşiktaş'a sorsun. Beşiktaş'ı adım adım gezdik, bir kişi 'bu belediye başkanını neden görevden aldınız' demedi. Tam tersi teşekkür ettiler" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Murat Kaynak
    Kılıçdaroğlu: Hiçbir siyasal parti CHP'nin eline su dökemez, metro deyince akla CHP gelir
    Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde partililere seslendi, onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirtti. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin bulunduğunu söyleyen Soylu, ülkenin, kendi araçlarıyla sanayisini, ticaretini ve turizmini geliştirmesini engellemeye çalışanların da olduğunu kaydetti.

    'DAHA ÖNCE KÜRTLER KÜRDÜM, ALEVİLER ALEVİYİM DİYEMİYORDU, ŞİMDİ RAHAT ŞEKİLDE SÖYLÜYORLAR'

    Birilerinin 16 yıllık iktidardan rahatsız olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti: "Bir taraftan bölünmüş yollardan, İHA'lardan, üniversitelerinden, şehir hastanelerinden, barajlardan, köprülerden, gençlerimizin yarına umutlu bakmasından rahatsız olanlar var. Ne yaparlarsa yapsınlar bizden rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bunu demokrasiyle gerçekleştiren AK Parti var. Şimdi herkesin kendisini rahat ifade edebildiği Türkiye var. Bundan önce Kürtler 'ben Kürdüm' diyemiyordu. Aleviler 'ben Aleviyim' diyemiyordu. Bugün rahat şekilde söylüyorlar. Dindarlar, 'ben dindarım' diyemiyordu, bugün rahatlıkla söylüyorlar. Kimse bugün kimsenin ne yaptığına karışmıyor."

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mustafa Kamacı
    Kılıçdaroğlu'ndan Brunson yorumu: Darısı Harp Okulu öğrencilerinin başına
    Türkiye'yi aydınlık dolu günlere getirmenin çabası içerisinde olduklarını aktaran Soylu, bunun için büyük bir zihniyet devriminin ortaya konulduğunu ancak bu mücadelelerini terörize ederek ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışanların olduğunu belirtti.

    Hükümet sisteminin değiştiğini ve ülkenin sırtındaki bütün kambur meselelerin alındığına işaret eden Soylu, "Bunların hiçbiri de şiddetle olmadı, insanları sıkıştırarak olmadı. Ne kadar çatlarlarsa çatlasınlar, bunların hepsi reyle, sandıkla ve demokrasiyle oldu." şeklinde konuştu. Soylu, Türkiye'nin mazlum halklar için umut olduğunu söyledi.

    'BİZ FIRAT'IN DOĞUSU, BATISI ANLAMAYIZ'

    Türkiye'nin güçlü olmaya devam edeceğini anlatan Soylu, "İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 8 kişi, bot battığı için hayatını kaybetti. İnsan niçin yurdundan çıkar? 400 yıl aynı coğrafyada yaşadığımız, aynı kıbleye secde ettiğimiz insanlara sırtımızı mı dönseydik, biz dolar hesabı, para hesabı yapıp bu işlere girmese miydik? Doğru yolda yürüdüğümüz için tüm belalarından musibetlerden Cenab-ı Allah koruyor. Bu milleti tam 300 yıldır gerileme döneminden bu kadro kurtardı. Üzerimize geldiler, partiyi kapatmaya çalıştılar. Bir gün geri adım atmadınız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir milim sapmadınız. Ne diyorlardı, 'Afrin'e giremezsiniz'. Dümdüz etti girdi. Biz Fırat'ın doğusu batısı anlamayız. Sayın Cumhurbaşkanı bir gün yüzünüzü yere baktırmadı."

    'ADAMLAR GÖREVDEN ALINIRSA DEMOKRASİYE AYKIRI OLUYORMUŞ'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Metin Aktas
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Devlet geleneğini istismar ediyor, hiç kimse İnönü'yü aldatmadı veya kandırmadı
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelere kayyum atanmasından rahatsız olanların bulunduğuna işaret etti. Terörle sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Soylu, "Belediyelere kayyum atandı diye rahatsız oluyorlar. Çünkü PKK'ya oradan para transfer edemiyorlar. Orada hangi köye hangi muhtarları atarız diye plan yapıyorlar. 'Nereye hangi belediye başkanlarını yaparız' diye plan yapıyorlar. Sonra adamlar görevden alınırsa demokrasiye aykırı oluyormuş. Yok ya, hem terörist olarak belediyede duracaksın, milletin parasını alacak terör örgütüne vereceksin, biz de size vereceğiz, öyle mi? Demokrasiyi istismar edenlere, demokrasi üzerinden terör örgütüne can suyu vermeye çalışanlarla mücadelemiz sonsuza kadardır." diye konuştu.

    'TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİST SAYISI 5-6 BİNDEN 750'YE DÜŞTÜ'

    Bakan Soylu, 'Türkiye'deki terörist sayısının 5-6 binden 750'ye düştüğünü, terör örgütünün baskısı altında kalan korucuları da görevden uzaklaştırdıklarını, huzur bozmak isteyenlere geçit vermeyeceklerini' dile getirdi.

    Uyuşturucu konusunun mücadele verdikleri bir diğer alan olduğunu aktaran Soylu, çocuk, anne ve babaları bu illetten kurtarmak için şeref sözü verdiklerini belirtti.

    'GİTSİN BEŞİKTAŞ'A SORSUN'

    Beşiktaş Belediyesi
    © Fotoğraf : DHA
    Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler iş bırakıyor
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da değinen Soylu, şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu bugün konuşmasında 'İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle birlikte belediyelere baskı yapıyor' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, hırsızlık yapan 2 belediye başkanını görevden aldığımız için özür diliyorum. Bize teşekkür etmesi lazım, 'ben yetişemiyorum' diye. Gitsin Beşiktaş'a sorsun. Beşiktaş'ı adım adım gezdik, bir kişi 'bu belediye başkanını neden görevden aldınız' demedi. Tam tersi teşekkür ettiler. Yazıklar olsun. Biz parti ayrımı yapmayız, bunu yapmadığımız defalarca ortaya koyduk."

    Türkiye'de Suriyelilere yönelik suçlamaların yapıldığını hatırlatan Soylu, her yüz dilenciden 8-9'unun Suriyeli çıktığını, Türkiye'deki taciz olaylarının ancak 10'da 1'ine Suriyelilerin karıştığını, suç işleyen kim varsa sınır ötesine geçirdiklerini ifade etti.

    Soylu, şu ana kadar 260 bin Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü, gidenlerin de kendi topraklarında Türkiye'nin asaletini anlatacaklarını sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    Soylu'dan valilere talimat: Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara yaptırım geliyor
    Nagehan Alçı: AK Parti'nin Ankara adayı yüzde 90 Süleyman Soylu
    Kulis: Yıldırım İstanbul'u kabul ederse, Soylu'nun Ankara'dan aday olma ihtimali artar
    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, İzmir, İstanbul, Beşiktaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dolandırılan Adanalı esnaf Osman Aslan
    Dolandırıldığını söyleyen Adanalı esnaf, protesto için ürünlerini etrafa saçınca para cezası yedi
    Karikatür
    'Kimyasal silah yapımında kullanılan maddeler IŞİD'in eline geçti'
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet