Soylu: Kılıçdaroğlu'nun bize teşekkür etmesi lazım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu, hırsızlık yapan 2 belediye başkanını görevden aldığımız için özür diliyorum. Bize teşekkür etmesi lazım, 'ben yetişemiyorum' diye. Gitsin Beşiktaş'a sorsun. Beşiktaş'ı adım adım gezdik, bir kişi 'bu belediye başkanını neden görevden aldınız' demedi. Tam tersi teşekkür ettiler" dedi.

Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde partililere seslendi, onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirtti. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin bulunduğunu söyleyen Soylu, ülkenin, kendi araçlarıyla sanayisini, ticaretini ve turizmini geliştirmesini engellemeye çalışanların da olduğunu kaydetti.

'DAHA ÖNCE KÜRTLER KÜRDÜM, ALEVİLER ALEVİYİM DİYEMİYORDU, ŞİMDİ RAHAT ŞEKİLDE SÖYLÜYORLAR'

Birilerinin 16 yıllık iktidardan rahatsız olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti: "Bir taraftan bölünmüş yollardan, İHA'lardan, üniversitelerinden, şehir hastanelerinden, barajlardan, köprülerden, gençlerimizin yarına umutlu bakmasından rahatsız olanlar var. Ne yaparlarsa yapsınlar bizden rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bunu demokrasiyle gerçekleştiren AK Parti var. Şimdi herkesin kendisini rahat ifade edebildiği Türkiye var. Bundan önce Kürtler 'ben Kürdüm' diyemiyordu. Aleviler 'ben Aleviyim' diyemiyordu. Bugün rahat şekilde söylüyorlar. Dindarlar, 'ben dindarım' diyemiyordu, bugün rahatlıkla söylüyorlar. Kimse bugün kimsenin ne yaptığına karışmıyor."

© AA / Mustafa Kamacı Kılıçdaroğlu'ndan Brunson yorumu: Darısı Harp Okulu öğrencilerinin başına

Türkiye'yi aydınlık dolu günlere getirmenin çabası içerisinde olduklarını aktaran Soylu, bunun için büyük bir zihniyet devriminin ortaya konulduğunu ancak bu mücadelelerini terörize ederek ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışanların olduğunu belirtti.

Hükümet sisteminin değiştiğini ve ülkenin sırtındaki bütün kambur meselelerin alındığına işaret eden Soylu, "Bunların hiçbiri de şiddetle olmadı, insanları sıkıştırarak olmadı. Ne kadar çatlarlarsa çatlasınlar, bunların hepsi reyle, sandıkla ve demokrasiyle oldu." şeklinde konuştu. Soylu, Türkiye'nin mazlum halklar için umut olduğunu söyledi.

'BİZ FIRAT'IN DOĞUSU, BATISI ANLAMAYIZ'

Türkiye'nin güçlü olmaya devam edeceğini anlatan Soylu, "İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 8 kişi, bot battığı için hayatını kaybetti. İnsan niçin yurdundan çıkar? 400 yıl aynı coğrafyada yaşadığımız, aynı kıbleye secde ettiğimiz insanlara sırtımızı mı dönseydik, biz dolar hesabı, para hesabı yapıp bu işlere girmese miydik? Doğru yolda yürüdüğümüz için tüm belalarından musibetlerden Cenab-ı Allah koruyor. Bu milleti tam 300 yıldır gerileme döneminden bu kadro kurtardı. Üzerimize geldiler, partiyi kapatmaya çalıştılar. Bir gün geri adım atmadınız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir milim sapmadınız. Ne diyorlardı, 'Afrin'e giremezsiniz'. Dümdüz etti girdi. Biz Fırat'ın doğusu batısı anlamayız. Sayın Cumhurbaşkanı bir gün yüzünüzü yere baktırmadı."

'ADAMLAR GÖREVDEN ALINIRSA DEMOKRASİYE AYKIRI OLUYORMUŞ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelere kayyum atanmasından rahatsız olanların bulunduğuna işaret etti. Terörle sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Soylu, "Belediyelere kayyum atandı diye rahatsız oluyorlar. Çünkü PKK'ya oradan para transfer edemiyorlar. Orada hangi köye hangi muhtarları atarız diye plan yapıyorlar. 'Nereye hangi belediye başkanlarını yaparız' diye plan yapıyorlar. Sonra adamlar görevden alınırsa demokrasiye aykırı oluyormuş. Yok ya, hem terörist olarak belediyede duracaksın, milletin parasını alacak terör örgütüne vereceksin, biz de size vereceğiz, öyle mi? Demokrasiyi istismar edenlere, demokrasi üzerinden terör örgütüne can suyu vermeye çalışanlarla mücadelemiz sonsuza kadardır." diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİST SAYISI 5-6 BİNDEN 750'YE DÜŞTÜ'

Bakan Soylu, 'Türkiye'deki terörist sayısının 5-6 binden 750'ye düştüğünü, terör örgütünün baskısı altında kalan korucuları da görevden uzaklaştırdıklarını, huzur bozmak isteyenlere geçit vermeyeceklerini' dile getirdi.

Uyuşturucu konusunun mücadele verdikleri bir diğer alan olduğunu aktaran Soylu, çocuk, anne ve babaları bu illetten kurtarmak için şeref sözü verdiklerini belirtti.

'GİTSİN BEŞİKTAŞ'A SORSUN'

© Fotoğraf : DHA Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler iş bırakıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da değinen Soylu, şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu bugün konuşmasında 'İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle birlikte belediyelere baskı yapıyor' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, hırsızlık yapan 2 belediye başkanını görevden aldığımız için özür diliyorum. Bize teşekkür etmesi lazım, 'ben yetişemiyorum' diye. Gitsin Beşiktaş'a sorsun. Beşiktaş'ı adım adım gezdik, bir kişi 'bu belediye başkanını neden görevden aldınız' demedi. Tam tersi teşekkür ettiler. Yazıklar olsun. Biz parti ayrımı yapmayız, bunu yapmadığımız defalarca ortaya koyduk."

Türkiye'de Suriyelilere yönelik suçlamaların yapıldığını hatırlatan Soylu, her yüz dilenciden 8-9'unun Suriyeli çıktığını, Türkiye'deki taciz olaylarının ancak 10'da 1'ine Suriyelilerin karıştığını, suç işleyen kim varsa sınır ötesine geçirdiklerini ifade etti.

Soylu, şu ana kadar 260 bin Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü, gidenlerin de kendi topraklarında Türkiye'nin asaletini anlatacaklarını sözlerine ekledi.