Soylu: Kılıçdaroğlu'nun bize teşekkür etmesi lazım

'DAHA ÖNCE KÜRTLER KÜRDÜM, ALEVİLER ALEVİYİM DİYEMİYORDU, ŞİMDİ RAHAT ŞEKİLDE SÖYLÜYORLAR'
Birilerinin 16 yıllık iktidardan rahatsız olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti: "Bir taraftan bölünmüş yollardan, İHA'lardan, üniversitelerinden, şehir hastanelerinden, barajlardan, köprülerden, gençlerimizin yarına umutlu bakmasından rahatsız olanlar var. Ne yaparlarsa yapsınlar bizden rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bunu demokrasiyle gerçekleştiren AK Parti var. Şimdi herkesin kendisini rahat ifade edebildiği Türkiye var. Bundan önce Kürtler 'ben Kürdüm' diyemiyordu. Aleviler 'ben Aleviyim' diyemiyordu. Bugün rahat şekilde söylüyorlar. Dindarlar, 'ben dindarım' diyemiyordu, bugün rahatlıkla söylüyorlar. Kimse bugün kimsenin ne yaptığına karışmıyor."
Hükümet sisteminin değiştiğini ve ülkenin sırtındaki bütün kambur meselelerin alındığına işaret eden Soylu, "Bunların hiçbiri de şiddetle olmadı, insanları sıkıştırarak olmadı. Ne kadar çatlarlarsa çatlasınlar, bunların hepsi reyle, sandıkla ve demokrasiyle oldu." şeklinde konuştu. Soylu, Türkiye'nin mazlum halklar için umut olduğunu söyledi.
'BİZ FIRAT'IN DOĞUSU, BATISI ANLAMAYIZ'
Türkiye'nin güçlü olmaya devam edeceğini anlatan Soylu, "İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 8 kişi, bot battığı için hayatını kaybetti. İnsan niçin yurdundan çıkar? 400 yıl aynı coğrafyada yaşadığımız, aynı kıbleye secde ettiğimiz insanlara sırtımızı mı dönseydik, biz dolar hesabı, para hesabı yapıp bu işlere girmese miydik? Doğru yolda yürüdüğümüz için tüm belalarından musibetlerden Cenab-ı Allah koruyor. Bu milleti tam 300 yıldır gerileme döneminden bu kadro kurtardı. Üzerimize geldiler, partiyi kapatmaya çalıştılar. Bir gün geri adım atmadınız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir milim sapmadınız. Ne diyorlardı, 'Afrin'e giremezsiniz'. Dümdüz etti girdi. Biz Fırat'ın doğusu batısı anlamayız. Sayın Cumhurbaşkanı bir gün yüzünüzü yere baktırmadı."
'ADAMLAR GÖREVDEN ALINIRSA DEMOKRASİYE AYKIRI OLUYORMUŞ'
'TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİST SAYISI 5-6 BİNDEN 750'YE DÜŞTÜ'
Bakan Soylu, 'Türkiye'deki terörist sayısının 5-6 binden 750'ye düştüğünü, terör örgütünün baskısı altında kalan korucuları da görevden uzaklaştırdıklarını, huzur bozmak isteyenlere geçit vermeyeceklerini' dile getirdi.
Uyuşturucu konusunun mücadele verdikleri bir diğer alan olduğunu aktaran Soylu, çocuk, anne ve babaları bu illetten kurtarmak için şeref sözü verdiklerini belirtti.
'GİTSİN BEŞİKTAŞ'A SORSUN'
Türkiye'de Suriyelilere yönelik suçlamaların yapıldığını hatırlatan Soylu, her yüz dilenciden 8-9'unun Suriyeli çıktığını, Türkiye'deki taciz olaylarının ancak 10'da 1'ine Suriyelilerin karıştığını, suç işleyen kim varsa sınır ötesine geçirdiklerini ifade etti.
Soylu, şu ana kadar 260 bin Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü, gidenlerin de kendi topraklarında Türkiye'nin asaletini anlatacaklarını sözlerine ekledi.
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