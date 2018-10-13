Lise kitaplarında Atatürk'ün Samsun'a çıkışı 'revize edildi': Padişahın görevden almasına değinilmedi

Geçen yıl 11'inci sınıflarda verilen bu sene ise 12'inci sınıflara alınan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kitabında değişikliğe gidildi. Kitapta Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı bölümde Atatürk'ün Samsun'a çıkma sebebi, savaş sırasında yaşanan hükümet değişikliğinde ve Osmanlı Meclisi'nin kapatılmasında padişahın rolünde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre, 2017-2018 eğitim dönemi için hazırlanan 'İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük' kitabında Kurtuluş Savaşı'nı başlatan olay olarak görülen Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının sebebi şu şekilde anlatıldı:

"Rumlar silahlı çeteler kurarak Türklere karşı büyük saldırılar düzenlediler. Bu saldırılarla Türkleri bölgeden göçe zorlayarak çoğunluğa ulaşmayı amaçlamaktaydılar. Bu duruma karşılık bölgede yaşayan Türkler, silahlanarak kendilerini savunmaya başladılar. Silahlı direnişin, kendi planlarını altüst ettiğini gören Yunanistan, Rumların isteği üzerine İngiltere'ye başvurdu. Samsun ve Trabzon bölgesindeki Rumların, Türkler tarafından saldırıya uğradığını ileri sürdü ve saldırıların durdurulmasını istedi. Osmanlı Hükûmeti, Samsun ve çevresindeki karışıklığı önlemek için bu görevi Mustafa Kemal Paşa'ya önerdi. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçmek için bu öneriyi büyük bir sevinçle kabul etti."

Birgün'den Mustafa Komüş'ün haberine göre, bu yılki kitapta Türk direnişçilerinin engellenmek istenmesinden bahsedilmezken Atatürk'ün görevi şu şekilde anlatılıyor:

"Görevi Samsun ve civarında güvenliği sağlamak, Osmanlı birliklerinin Mondros Ateşkes Anlaşması gereği dağıtılmasını hızlandırmak, Türklerin elinde kalan silah ve cephaneyi toplamaktı."

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından göreve getirilen Tevfik Paşa hükümetinin değişikliğinde padişahın rolü değiştirildi. Geçen yılkı kitapta bu bölüm şu şekildeydi:

"İşgallerin geçici olmadığını ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasının amaçlandığını anlayan Tevfik Paşa Hükûmeti, İngilizlerin isteklerini kabul etmedi. Bunun üzerine padişaha baskı yapan İtilaf Devletleri, Tevfik Paşa Hükûmetini görevden aldırdı."

Bu yılki kitapta padişahın görevden almasına değinilmezken Tevfik Paşa'nın görevden kendisinin istifa ettiği söyleniyor. Kitapta bu konu şöyle anlatılıyor:

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"Mondros'tan sonra hükûmette yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Ahmet İzzet Paşa Hükûmeti istifa etti. Tevfik Paşa yeni hükûmeti kurdu. Padişah anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Mebusan Meclisini dağıttı. İşgalcilerin baskıları karşısında Tevfik Paşa Hükûmeti de padişaha istifasını sundu."

Bu yılki kitapta ayrıca Mustafa Kemal'in hükümet değişikliğini Padişah Vahdettin'in kendi iktidarını sürdürmek için yaptığını söylediği kısım da yer almıyor.

MECLİSİN KAPATILMASI

Geçen yılki kitapta Osmanlı Meclisi'nin kapatılmasıyla ilgili Vahdettin'in rolü şu şekilde yer alıyordu: "İtilaf Devletlerinin padişaha Mebusan Meclisini kapattırmaları üzerine Mustafa Kemal, Ankara'da bir Millî Meclis toplanması konusunda çalışmalara başladı."

Bu yılki kitapta ise bu konuya hiç değinilmiyor. Bu konuya ilişkin, "İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal ettiler ve Mebusan Meclisini basarak Millî Mücadele yanlısı milletvekillerini tutukladılar. Mebusan Meclisi çalışamaz hâle geldi ve meclis kapatıldı" ifadeleri kullanılıyor.