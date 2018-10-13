Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e: Poposuyla ikinci Gezi'yi başlatmak isteyen Hilal Cebeci'yi nasıl kaçırırsın yahu?

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde yayınlanan bugünkü köşesinde, Hilal Cebeci'nin tepki çeken 'Çav bella' klibi üzerinden Melih Gökçek'e seslendi. Hakan, Gökçek'in 'La Casa De Papel' dizisiyle ilgili eleştirilerini hatırlatarak "Poposuyla ikinci Gezi’yi başlatmak isteyen Hilal Cebeci’yi nasıl olur da gözünden kaçırırsın yahu?" dedi.

"Ahmet Hakan'ın yazısından Melih Gökçek ve Hilal Cebeci'nin tartışmalı klibiyle ilgili bölüm şu şekilde:

Melih Gökçek, bir ara 'La Casa De Papel' adlı diziye kafayı takmıştı.

Şöyle şeyler yazıp duruyordu:

— Üst akıl, bu diziyle yeni bir Gezi planlıyor!

— Bu dizinin kahramanlarını isyanın sembolü kabul etmişler!

— Kırmızı kıyafetli kişilerin ayaklarındaki postallar darbeye işaret ediyor!

— Turuncu tulumluların toplaştığı yerin Kadıköy olması manidar!

Falan filan…

'TAM DA MELİH GÖKÇEK'İN İŞARET ETTİĞİ GÖNDERMELERLE DOLU'

Hilal Cebeci adlı şarkıcı hanımın "Çav Bella" adlı şarkı için çektiği klip, tam da Melih Gökçek'in işaret ettiği türden göndermelerle dolu…

— Klipte de kırmızı kıyafetliler var.

— Klipte de Gezi'ci dizinin tüm kozları kullanılmış.

— Klipte de turuncu tulumlular bir şeyler çeviriyor.

— Klipte de bir üst akıl ya da bir üst akılsızlık var.

'SEN İYİCE PASLANDIN GALİBA'

© AA / Murat Kaynak Gökçek, maçta çıkan olaylarda da La Casa De Papel'i gördü

Dizi ile klip arasındaki tek fark şu:

Hilal Cebeci'nin klip boyunca salladığı poposu!

Melih Başkan! Melih Başkan!

Poposuyla ikinci Gezi'yi başlatmak isteyen Hilal Cebeci'yi nasıl olur da gözünden kaçırırsın yahu?

Sen iyice paslandın galiba!"