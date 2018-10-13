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13:30 13 Ekim 2018
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    Süleyman Soylu

    İçişleri Bakanı Soylu: Her tarafta bizim borumuz ötüyor

    © AA / Yılmaz Kazandıoğlu
    Türkiye
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    Batman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden askerlerle ilgili olarak "Hepinizin dağların en tepelerine çıkıp 'artık sonunuz geldi hayvanlar' diye haykırmanızı istiyoruz" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Elif Öztürk
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    Batma'da askerlerle kahvaltı yapan Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lıların el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmek için Batman'a geldiğini söyledi.

    Teröre karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirten Soylu, bugün şehirlerin huzur içinde olmasının nedeninin güvenlik güçleri olduğunu söyledi.

    "Bu mücadeleyi sizler gerçekleştirirken milletimizin desteği ve duası sizlerle birlikte. PKK terör örgütü tarihinin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Allah'a şükürler olsun devletimizle, siyasetimizle, yöneticilerimizle terör örgütünün kökünü kazımaya, bitirmeye yönelik ciddi bir gayret söz konusu" ifadelerini kullanan Soylu, bunun hem sahaya hem de mücadeleye yansıdığını kaydetti.

    'İLK KEZ BÖYLE YAKALADIK'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA /
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    Bakan Soylu, "Terör örgütün ilk kez böyle yakaladık. Bir taraftan finansal kaynaklarını kestik, bir taraftan belediyelerden hem insan kaynağı temin ediyordu, hem para hem de lojistik temin ediyordu, onu kestik" ifadelerini kullandı

    'KADINLARI AYRI, ADAMLARI AYRI REZİLLİKLER YAPIYOR'

    Soylu, konuşmasında ayrıca, "Terör örgütünün kadınları ayrı adamları ayrı rezillikler yapıyor. Ahlaksızlar. Bu bölgemizdeki insanların huzurunu, birliğini ve beraberliğini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hepinizin dağların en tepelerine çıkıp 'artık sonunuz geldi hayvanlar' diye haykırmanızı istiyoruz. Bütün dünyaya, kim arkalarında olursa olsun ister Amerika ister başkaları olsun nasıl sonlarının geldiğini hep birlikte gösterme iradesi bu aziz milletimizin en önemli nişanesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

    'ÇOK İŞ YAPILDI'

    Süleyman Soylu
    © AA / Yılmaz Kazandıoğlu
    Soylu: PKK neredeyse son nefesine geldi, teker teker üstlerini çiziyoruz
    Bölgede çok iş yapıldığını ifade eden Soylu, "Merak etmeyin, bu meselede sonuç bizim, hüsran ise terör örgütlerinindir. Çok iş yapıldı. Afrin'den Cerablus, Azez'e kadar, Kato'dan Gabar, Cudi, Pülümür, Kutuderesi, Tendürek, Ağrı'ya kadar her tarafta bizim borumuz ötüyor" dedi.

    Bakan Soylu'ya, Batman Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar da eşlik etti.

    Etiketler:
    Kahvaltı, açıklama, PKK, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman
    Topluluk kurallarıTartışma
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