AK Parti'den Brunson açıklaması: Yargısal akış tamamlandı ve tahliye edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlediği basın toplantısında Brunson'un tahliyesiyle ilgili konuşarak "Hiçbir şekilde duyumlara göre hareket etmedik. Yargısal akış tamamlandı ve tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasıyla ilgili konuşan Çelik, "Yargısal akış tamamlandı ve tahliye edildi. Karşı taraf da bunu temyize götüreceğini söyledi. Dayatmalara Türkiye teslim olmamıştır. Dayatmalar karşısında serbest kaldı eleştirisi temelsiz" dedi.

'DERHAL DIŞARIYLA BİRLİKTE SAF TUTUYORLAR'

Çelik ayrıca, Brunson kararının ardından hükümete yöneltilen eleştirilere cevap vererek, "Türkiye'de maalesef bu tip olaylar olduğunda muhalefetin belli kesimleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak yerine derhal dışarıyla birlikte saf tutuyorlar. Ortaya çıkan eleştirelerin ortak noktası nedir? 'Bir dayatma söz konusu olduğu ve bu dayatma neticesinde serbest bırakıldığı' şeklindedir. Bu sürecin iyi takip edilmemesinden kaynaklanan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çelik, ABD yönetimine seslenerek "ABD yönetiminin şunu anlamış olması lazım: 'Türkiye haddini aşan dile prim vermez'. Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddine düşmez. Türkiye'nin milli onuru her şeyin üzerinde gelir" dedi.

'İTTİFAKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Çelik ayrıca, "İttifakla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kendi doğal akışı içinde konu devam ediyor, bir aksama söz konusu değil" diye konuştu.

'ASLA ÜSTÜ ÖRTÜLMEYECEK BİR EYLEMDİR'

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında olayın açığa çıkması için çalışmaların devam ettiğini belirten Çelik, "Bu çok vahim bir meseledir. Saygın bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili son derece spekülatif iddialar var. Bazı isimler üzerinde yoğunlaşma vardır, bunların hepsi iddiadır, güçlü bir şekilde soruşturulacaktır. Asla affedilemeyecek, asla üssü örtülemeyecek bir eylemdir. Bu eyleme karışanlar varsa kuşkusuz bunun ağır sonuçları olur. Bu şahsın belli bir mekana girdiği ve o mekandan çıkmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bunun açığa kavuşturulması gerekir. Her türlü spekülasyondan uzak olarak, olayın açığa çıkması için en yüksek hassasiyeti gözeterek çalışmalar sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.