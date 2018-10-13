'Türk yargısı, PKK’ya yardım ve yataklık yapan Rahip Brunson’u mahkum etmiştir'

Türk yargısı PKK’ya yardım ve yataklık yapan Rahip Brunson’u mahkûm etmiştir. Brunson hüküm giydi, cezasının karşılığında hapiste yattı, cezasını çekti ve tahliye edildi. Burada Türk yargısı baskılara göğüs germiştir.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) October 13, 2018
'ÇOK UĞRAŞTILAR AMA BAŞARILI OLAMADILAR'
Trump çok uğraştık diyor, evet çok uğraştılar ama başarılı olamadılar. Brunson kararını Amerika’nın baskıları sonucu alınmış bir karar olarak yansıtmak çok yanlıştır. Burada Türk yargısı hiçbir baskıya boyun eğmemiştir. Yargının verdiği karar gerçeğe ve hukuka uygundur.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) October 13, 2018
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