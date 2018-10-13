Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı: ABD kazandı, Türkiye ağır bir mağlubiyet aldı

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat, Brunson kararıyla ilgili olarak "ABD kazandı, Türkiye ağır bir mağlubiyet aldı" ifadelerini kullandı.

Yaprak dökümü! Rahip serbest! ABD kazandı; Türkiye ağır bir mağlubiyet aldı. Trump ve özellikle yardımcısının tehditlerine pabuç bırakmış olduk! Herhalde şunu dediler: “Merkel’e var da bize yok mu? — Soner Polat (@AmiralPolat) October 12, 2018

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Amiral Soner Polat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Brunson kararını 'mağlubiyet' olarak nitelendirdi ve "Yaprak dökümü! Rahip serbest! ABD kazandı; Türkiye ağır bir mağlubiyet aldı. Trump ve özellikle yardımcısının tehditlerine pabuç bırakmış olduk! Herhalde şunu dediler: Merkel'e var da bize yok mu?" ifadelerini kullandı.

​PERİNÇEK 'BAŞARI' DEMİŞTİ

© AA / Binnur Ege Gürün AK Parti'den Brunson açıklaması: Yargısal akış tamamlandı ve tahliye edildi

Öte yandan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada Brunson'un tahliyesini "Türk yargısı PKK'ya yardım ve yataklık yapan Rahip Brunson'u mahkûm etmiştir. Brunson hüküm giydi, cezasının karşılığında hapiste yattı, cezasını çekti ve tahliye edildi. Burada Türk yargısı baskılara göğüs germiştir" ifadeleriyle yorumlamıştı.