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16:56 13 Ekim 2018
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    Mustafa Kemal

    'Mustafa Kemal', Rusçaya çevrilecek

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    Türkiye
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    Gazeteci Yılmaz Özdil'in yeni kitabı 'Mustafa Kemal'in Azerbaycan Türkçesi ve Rusça dillerine çevrilip yayımlanması için Teas Press Yayınevi ile sözleşme imzalandı.

    Mustafa Kemal Atatürk
    © AA / Hanri Benazus Arşivi
    Yılmaz Özdil: 'Mustafa Kemal' kitabı için 10 yıl uğraştım
    Cumhuriyet tarihinin rekor baskısıyla raflardaki yerini alan Yılmaz Özdil'in yeni kitabı "Mustafa Kemal" daha ilk haftada 500 bini tüketti. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlanan kitaba yurt dışındaki okurlardan da gelen yoğun talep üzerine kitabın yabancı dillere kazandırılması için çalışmalar başladı. Kitabın Azerbaycan Türkçesi ve Rusça'ya çevrilip yayımlanması için Teas Press ile sözleşme imzalandı.

    Odatv'de yer alan habere göre, Mustafa Kemal'in Azerbaycan Türkçesi ve Rusçaya çevrileceğinden dolayı büyük heyecan duyduğunu belirten Yılmaz Özdil, "İki devlet tek millet kavramının sadece bir siyasi söylemden ibaret olmadığını göstermesi açısından Teas Press ve Kırmızı Kedi arasında kurulan bu kültür köprüsünün ilk parçasının Mustafa Kemal olması hepimiz için çok onur verici" dedi.

    'MUSTAFA KEMAL HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI'

    Okuyucunun kitaba gösterdiği yoğun ilgiyi değerlendiren Yılmaz Özdil, "Böylesine bir ilgi elbette bekliyorduk. Çünkü hangi siyasi ideolojiden olursak olalım, hangi partiye oy verirsek verelim Mustafa Kemal hepimizin ortak paydası. Maalesef yayınevleri Mustafa Kemal Atatürk hakkında çarpıtma, iftira, yalanlar ve biyografilerle dolu. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye yönelik iftiralarla dolu kitaplar var. Dolayısıyla gerçekçi, somut, eğip bükmeden yazılmış bir Mustafa Kemal biyografisine Türkiye'de gerçekten ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. Bunun karşılığını görmekten dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

    ÇOCUKLAR İÇİN 10 KİTAPLIK SERİ GELİYOR

    "Mustafa Kemal" kitabının okul öncesi ve birinci-ikinci sınıf öğrencileri için fotoğraflı ve resimli 10 kitaplık bir seri halinde de minik okurlarla buluşacağını açıklayan Özdil, asıl hedeflerinin Mustafa Kemal Atatürk'ü gelecek nesillere doğru bilgiyle aktarmak olduğunu vurguladı.

    'RUSÇA'YA ÇOK FAZLA TALEP VAR'

    Farklı dillerde yapılacak yayınların Mustafa Kemal Atatürk'ü daha geniş kitlelere tanıtacağına dikkat çeken Kırmızı Kedi Yayınevi Yöneticisi Haluk Hepkon ise "Mustafa Kemal kitabının Türkiye'de rekor baskıyla okurla buluşması dünyadaki yayıncıların da dikkatini çekti. Kitabın yabancı dillerde yayımlanması Mustafa Kemal'in eserlerinin ve kıymetinin tüm dünyada anlaşılmasını sağlayacak. İmza günleri esnasında Rusçaya çok fazla talep olduğuna şahit olduk. Günümüzde Türk kökenli halkların yaşadığı bütün cumhuriyetlerde Rusça kullanılıyor. Bu anlaşma da kitabı Kazakistan'dan Türkmenistan'a kadar büyük bir coğrafyada okurla buluşturacak" dedi.

    'AZERBAYCAN OKUYUCULARI KİTABI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR'

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    Teas Yayınevini temsilen imza törenine katılan Çevirmen Mayiz Alizadeise okuyucuların büyük bir heyecanla kitabı beklediğini söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki ülkenin ortak değeri olduğunu ifade eden Alizadeşunları söyledi:

    "Yılmaz Özdil, Azerbaycan'da, Rusya'da, Eski Sovyet coğrafyasında çok sevilen bir yazar. Mustafa Kemal Atatürk'ü söylemeye bile gerek yok. Azerbaycan bu kitabı heyecanla bekliyor. Şu anda Türkçesini alıp okuyanlar bile var. Biz de hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. En geç yılsonuna kadar kitabın Azerbaycan Türkçesi ve Rusça olarak okurla buluşmasını hedefliyoruz."

    Etiketler:
    Azerice, çeviri, Rusça, Mustafa Kemal kitabı, Haluk Hepkon, Yılmaz Özdil
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