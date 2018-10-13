Çavuşoğlu: ABD umarım anlamıştır, baskıyla Türkiye'den netice alınmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Jeremy Hunt ile görüşmek ve düşünce kuruluşu Chatham House'de yapacağı konuşma için gittiği İngiltere'de, ABD'li rahip Andrew Brunson hakkında "ABD umarım anlamıştır, baskıyla Türkiye'den netice alınmaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunmak ve düşünce kuruluşu Chatham House'un "Değişen Dünya Düzeninde Avrupa" konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapmak üzere Londra'ya geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması ve kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile konuştu.

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Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Benim vatandaşım veya başkasının vatandaşı. Türkiye'den gidip de Almanya'da suça karışan vatandaşlarımız var. Bu olabilir. Bazen kaza oluyor, bazen suça karışmış insanlar oluyor. ABD umarım anlamıştır, baskıyla Türkiye'den netice alınmaz. Yargı kararına uyulmalıdır" diye konuştu.

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Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var. Tüm dünya bu konuya odaklanmış durumda. Ortada kaybolan bir şahıs var. Herkesin duyarlılık göstermesi doğal. Sadece İngilizler değil, herkes bu konunun aydınlatılmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Ekim'e kadar sürecek ziyaretinde düşünce kuruluşu Chatham House'un "Değişen Dünya Düzeninde Avrupa" konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapacak ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunacak.