Erdoğan'dan Trump'ın tweetine yanıt: Türk yargısı kararı bağımsız bir şekilde verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasına yardımlarından dolayı kendisine teşekkür eden ABD Başkanı Donald Trump'a "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" yanıtını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" değerlendirmesini yaptı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür." ifadesini kullandı.

Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) October 13, 2018

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Serbest bırakılan Rahip Brunson bugün 14:30'da Oval Ofis'te olacak. Onunla görüşmek ve tanışmak harika olacak. Harika bir Hristiyan ve zorlu bir tecrübe yaşadı. Yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2018

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