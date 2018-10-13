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23:45 13 Ekim 2018
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    Süleyman Soylu

    Soylu'dan ABD'ye: Timsah gözyaşları gibi bir hali ortaya koyuyorsun

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin DSG'ye silah yardımı yapmasına ilişkin, "Kilometrelerce öteye binlerce tır silah, mühimmat gönderiyorsun. Onlar etraftaki bütün coğrafyaya ateş saldığı gibi bizim güzel ülkemize de ateş salıyorlar. Ondan sonra timsah gözyaşları gibi bir hali ortaya koyuyorsun" dedi.

    Süleyman Soylu
    © AA / Yılmaz Kazandıoğlu
    İçişleri Bakanı Soylu: Her tarafta bizim borumuz ötüyor
    Soylu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, milletin kendilerine verdiği sorumluluk altında, her şarta rağmen ilerlemek zorunda bulunduklarını ve ideallerinin her şart altında ay-yıldızlı bayrağın dalgalanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

    20. yüzyılın sonunda kurulan insani bir yaşam tablosu hayalinden, bugün neredeyse dünyanın her köşesinde terörün konuşulduğu bir dünya tablosuna doğru gidildiğini ifade eden Soylu, bunun neden oluştuğunun hep birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

    'MAFYA FİLMLERİNDE OLUR, ÖLDÜRÜRLER SONRA MEZARIN BAŞINA GİDER GÖZYAŞI DÖKERLER'

    Soylu, Batman'da 4 Ekim'de meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren 8 güvenlik görevlisi için ABD Büyükelçiliğinin taziye mesajı yayımladığını hatırlatarak, "Vicdanı, etiği, ahlakı olmayan bir değerlendirmeyi ortaya koyuyor. Kilometrelerce öteye binlerce tır silah, mühimmat gönderiyorsun. Onlar etraftaki bütün coğrafyaya ateş saldığı gibi bizim güzel ülkemize de ateş salıyorlar. Ondan sonra timsah gözyaşları gibi bir hal ortaya koyuyorsun. Mafya filmlerinde olur, öldürürler sonra mezarının başına gider gözyaşı dökerler. Amerika gibi bir devlete mafyavari bir tavır hiç yakışmamaktadır." diye konuştu.

    'DİYARBAKIR'DA 2018'DE 4 TERÖR OLAYI VAR'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Elif Öztürk
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    Milli ve manevi değerlerden uzak, halkla uyuşmayan kişilerin dağlardan bölgeyi idare etmeye, bölgenin çizgisini tarumar etmeye çalıştıklarını belirten Soylu, "Bizi boş verin, bu toprak buna müsaade etmez. Şunu çok net söylüyorum, iyi bir noktadayız. 2014 yılında tüm Diyarbakır'da 621 terör olayı oluyor. 2018 yılbaşından bu yana 4 terör olayı var Diyarbakır'da." dedi.

    Soylu, Türkiye'nin altyapısının çok değiştiğini ve "fiskeyle" düşürülecek bir ülke olmadığını aktararak, "İrademizi ve kararlılığımızı ortaya koyan bir Türkiye var. Dişimizi sıktığımızda üzerinden geçemeyeceğimiz bir mesele yok Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

    'İDDİALARI TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKERTİP ZAYIFLATMAK'

    Soylu, Türkiye'yi sınamaya çalıştıklarını ve bu sınamanın 300 yıldır var olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bizi gerileme dönemine mahkum etmeye ve Batı ile aramızdaki uçurumu açık tutmaya çalışanların ortaya koyduğu süreçtir. Ortadoğu'daki iddiaları Suriye değildir, Irak değildir, Fas, Yemen değildir. Balkanlardaki iddiaları oradaki ülkeler değildir. Bu coğrafyanın en önemli özelliği olan ve bugün ayakta durursa etrafındaki coğrafyaya kan veren, can veren, umut veren Türkiye'dir. İddiaları Türkiye'dir ve Türkiye'yi diz çökertip, zayıflatmaktır. Ama bu iddialarına ulaşmaları da mümkün değildir."

    'KANDİL'E BİAT ETMESELERDİ'

    Muharrem İnce, Murat Karayalçın ve Altan Öymen
    © AA / Evrim Aydın
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    Bakan Soylu, görevden alınan belediye başkanları yerine görevlendirme yapılmasına ilişkin, "Görevden alındılar da Türkiye kaybetti mi? Hem Diyarbakır kazandı hem Türkiye kazandı hem de coğrafya kazandı. Biz kulağı dışarıya kapalı insanlar değiliz. Bir yandan teröre karşı sürekli operasyon halindeyiz. Diğer taraftan da şehir ve kırsal yaşamı kendi normallerine döndürmek için gerekli altyapıyı hep birlikte kurmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    'HİÇ KIVIRMASINLAR'

    Söz konusu yerlerde yapılan hizmetler için kullanılan kaynakların, belediyelerin kendi kaynakları olduğunu vurgulayan Soylu, "Hiç kıvırmasınlar. Paraları PKK'ya göndermeselerdi, Kandil'e biat etmeselerdi, niyetlerini halis tutsalardı, onlar da yaparlardı." diye konuştu.

    'GENÇLERİN AKILLARINDA KARAYILAN, BAYIK OLMASIN DÜNYAYI FETHEDEN BİLİM ADAMLARIMIZ OLSUN'

    Süleyman Soylu
    © AA / Yılmaz Kazandıoğlu
    Soylu: PKK neredeyse son nefesine geldi, teker teker üstlerini çiziyoruz
    Gençlere yönelik yapılan yatırımlara da değinen Soylu, "Akıllarında Murat Karayılan olmasın, Cemil Bayık olmasın, akıllarında dünyayı fetheden ve kendisine bütün dünyayı alkışlatan bilim adamlarımız olsun gayretinin ve heyecanının içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

    Soylu, Diyarbakır'da şube açtığı için ASKON yönetimine de teşekkür etti.

    Konuşmaların ardından şube binasının açılışı yapıldı.

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    Etiketler:
    ABD-Türkiye ilişkileri, DSG, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, ABD, Türkiye
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