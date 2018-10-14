3. Havalimanı İGA CEO'su: İşçiler haklıydı, sorunlardan haberim yoktu

© Fotoğraf : Twitter 6 havalimanı işçisi daha tutuklandı

Fatih Altaylı, Habertürk'te yayınlanan yazısında 3. Havalimanı'na yaptıkları gezide İGA CEO'su Kadri Samsunlu ile yaptıkları sohbete yer verdi. Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:''3. Havalimanı gezimizde İGA CEO'su Kadri Samsunlu'yla sohbet ederken, geçen ayki işçi eylemleri de gündeme geldi.Samsunlu'nun net ifadesi şu oldu:

"İşçi arkadaşlarımdan özür diledim. Haklıydılar"

Samsunlu böyle söyleyince hemen sorduk: "Madem haklıydılar bu sorunlar niye daha önce çözülmedi?"

Samsunlu çok net olarak şöyle dedi: "Sorunlar varmış birikmiş ama benim haberim olmadı. Bunlar bana aksettirilmedi"