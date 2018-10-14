3. Havalimanı İGA CEO'su: İşçiler haklıydı, sorunlardan haberim yoktu

Fatih Altaylı, Habertürk'te yayınlanan yazısında 3. Havalimanı'na yaptıkları gezide İGA CEO'su Kadri Samsunlu ile yaptıkları sohbete yer verdi. Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
© Fotoğraf : Twitter
''3. Havalimanı gezimizde İGA CEO'su Kadri Samsunlu'yla sohbet ederken, geçen ayki işçi eylemleri de gündeme geldi.
Samsunlu'nun net ifadesi şu oldu:
"İşçi arkadaşlarımdan özür diledim. Haklıydılar"
Samsunlu böyle söyleyince hemen sorduk: "Madem haklıydılar bu sorunlar niye daha önce çözülmedi?"
Samsunlu çok net olarak şöyle dedi: "Sorunlar varmış birikmiş ama benim haberim olmadı. Bunlar bana aksettirilmedi"
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