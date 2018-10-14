Yıldırım: ABD'nin tek müttefiki dolar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin doları bir silah olarak kullandığını belirterek, "Gittikçe dünyada müttefiki azalan ABD, tek müttefike sarılmış vaziyette, o da dolar. Tek müttefiki dolar. Onunla ülkelere ayar vermeye çalışıyor" dedi.

Yıldırım, Parlamentolararası Birlik (PAB) 139. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye destek veren İSİPAB'a üye ülkelere teşekkür eden Yıldırım, "Tarihin en alçak darbe girişimine muhatap olduğu dönemde İSİPAB olarak çok onurlu bir duruş göstererek Türk demokrasine karşı girişilen bu alçak darbede Türkiye'nin yanında yer aldınız, bize destek verdiniz, demokrasinin yanında yer aldınız" dedi.

Yıldırım, FETÖ elebaşının ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığını anımsatarak, "ABD topraklarında halen bugün de faaliyetlerini rahatça sürdürebiliyor. Bununla da sınırlı değil, dünyanın her yerinde 160'tan fazla ülkede maalesef, bunlar varlıklarını sürdürüyorlar" diye konuştu.

'KARDEŞLERİMİZE KUCAK AÇTIK'

Suriye'de iç savaşın 8 yıldır sürdüğüne ve en büyük bedeli komşu ülkeler Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün ödediğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"ABD'nin ödediği bir bedel var mı? Diğerlerinin ödediği bir bedel var mı? Yok. 3,5 milyon kardeşimize kucak açtık. Onlarla ekmeğimizi, aşımızı paylaşıyoruz. Sadece 900 bin çocuk Türkiye'de dünyaya gözünü açtı ve Türkiye'de okula gidiyorlar. 30 milyar dolar para harcadık. Bununla da gocunmuyoruz. Çünkü onların hayata tutunmasına vesile olduk".

'BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜ MÜ İCAT EDECEKSİNİZ?'

Yıldırım, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Türkiye'deki Suriyelilerin yaşadıkları yerlere geri dönmeye başladığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi de Münbiç'teki teröristleri çıkarmaya çalışıyoruz. ABD ayak sürüyor. PKK, YPG ve PYD gibi bölücü örgütlere maalesef alan açıyor ve silah veriyor. Niye yapıyorsunuz dediğim zaman bize söyledikleri şey, 'efendim biz bu DEAŞ'ı yok etmek için terör örgütüyle birlikte çalışmamız lazım. Bu stratejik bir ortaklık değil, taktiksel bir ortaklık.' Tam bir zırva, tam bir saçmalık. Terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek dünyanın neresinde görülmüş. Böyle bir şey mümkün mü? Yarın o terör örgütünü yok etmek için ne yapacaksınız? Başka bir terör örgütü mü icat edeceksiniz?"

ABD'YE DOLAR TEPKİSİ

Yıldırım, geçen hafta Antalya'da Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı'nın yapıldığını hatırlatarak, "O toplantıda bir kez daha şunu gür sesle haykırdık ve bildiriye dahil ettik, 'bugün ABD uluslararası dolaşımda bulunan doları bir silah olarak kullanıyor. Gittikçe dünyada müttefiki azalan ABD, tek müttefike sarılmış vaziyette, o da dolar. Tek müttefiki dolar. Onunla ülkelere ayar vermeye çalışıyor.' Bunu bildiriye koydurduk ve yanlış olduğunu söyledik" dedi.