Üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma

© AA / Günay Nuh Yatılı okulda üzerine dolap düşen 10 yaşındaki öğrenci öldü

Vali Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulunun pansiyonunda kalan 5. sınıf öğrencisi Zerin Koç'un ölümüne ilişkin Valilikçe açılan idari soruşturmanın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki müfettişin Ardahan'a geldiğini söyledi.

Olayın üzerinde hassas şekilde durduklarını dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Soruşturmayı titizlikle sürdürüyoruz. Bakanlıkça görevlendirilen iki müfettiş çalışmalara bugün itibarıyla başladı. Çocuk bizim çocuğumuz. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Talihsiz bir olay yaşandı, bunun gereği neyse hep birlikte yapacağız. Sadece ailenin gönlü buruk değil bizim de gönlümüz buruk. Aynı acıyı bizler ve öğretmenler de yaşıyor".

Bilmez, olayla ilgili adli soruşturmanın da sürdüğünü sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Zerin Koç, önceki gün okulun pansiyonundaki odasında arkadaşları ile oyun oynarken üzerine elbise ve kitap koymak için kullandıkları dolabın düşmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.