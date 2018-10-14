CHP'den Arda Turan'a: Gece hayatından vazgeç

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile kavgasıyla ilgili olarak, "Sporcu ahlaklı olandır. Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Eğer karanlık dehlizlerde bir hayat sürmeye devam ediyorsa bir müddet sonra genç ve yetenekli kuşaklarımızı kaybetmeye başlıyoruz" dedi.

© AA / Burak Akbulut Arda Turan’ın Berkay’ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Başakşehirspor'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in bardaki kavgası ve sonrasında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaya, "Sporcu ahlaklı olandır. Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Eğer karanlık dehlizlerde bir hayat sürmeye devam ediyorsa bir müddet sonra genç ve yetenekli kuşaklarımızı kaybetmeye başlıyoruz. Türkiye'de futbol, halkı uyutma aracı olarak kullanılmaya başladı, tıpkı Brezilya'da olduğu gibi. Gençlerimiz buna teslim olmamalı. Arda'ya öğüdüm şudur. Kendi yaşamını futbol yaşamıyla birleştirsin. Medyada haber olmak istiyorsa attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun" dedi.