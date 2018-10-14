Ahmet Hakan: Arda olayı magazin değil kriminaldir, devreye savcının ve polisin girmesi şarttır

Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavganın basit bir magazin olayı gibi ele alındığını belirten Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Hayır, hayır! Bu olay magazin olayı değildir. Başından sonuna kadar kriminal bir olaydır" diye yazdı.
"İşin içinde taciz var, vücut bütünlüğüne zarar verme var, ruhsatsız silah var, silahla hastane basma var, hastanede silah patlatma var. Yani var oğlu var. Ve biz milletçe bu olayı basit bir magazin olayı gibi ele alıyoruz. Hayır, hayır! Bu olay magazin olayı değildir. Başından sonuna kadar kriminal bir olaydır. Ve devreye ciddi bir şekilde savcının, polisin girmesi şarttır.
Devreye giren polis ve savcı da… Arkası sağlam olmayan bir vatandaşa ne yapacaksa onu yapmalıdır."
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