Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilik dönemi başta olmak üzere çocukluğundan itibaren hafta sonunu iple çektiğini belirtti.
İçişleri Bakanlığı görevinin ardından hafta sonunun gelmesini istemediğini aktaran Soylu, "Çünkü cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazaları çok artıyor. Canımız çok yanıyor. Lütfen dikkat. Bu yolda hep birlikteyiz" ifadesini kullandı.
Çocukluğumdan itibaren hafta sonunu iple çekerdim.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 14, 2018
Hele öğrenci iken.
İçişleri Bakanlığı görevinden sonra
“Hafta sonu “gelmesin istiyorum.
Çünkü CUMA cumartesi pazar günleri trafik kazaları çok artıyor.
Canımız çok yanıyor.
Lütfen dikkat.
“Bu yolda hep birlikteyiz”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)