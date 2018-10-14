MHP'li vekilden Brunson çıkışı: iPhone'umu geri verin

Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Brunson yüzünden, Amerika'yı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, ajan Brunson'un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre" ifadesini kullandı.
Brunson yüzünden, Amerikayı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık.— Cemal Enginyurt (@enginyurt052) October 14, 2018
Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerikaya'la aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, Ajan Brunson’un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada.
İphonumu verin, çok bozuğum ona göre.
IPHONE TELEFONUNU SATIP SAMSUNG ALMIŞTI
"Türkiye'nin ekonomik bir darbe ile karşı karşıya olduğunu" söyleyen MHP'li vekil, partisinin İl Başkanı Köksal Yılmaz'ın yanında getirdiği iPhone marka telefonu ayağının altında tekmeleyerek kırması sırasında da oradaydı.
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