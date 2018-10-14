MHP'li vekilden Brunson çıkışı: iPhone'umu geri verin

Brunson krizi sırasında iPhone'unu satıp yerine Samsung marka telefon alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre" dedi.

ABD'yle Türkiye arasındaki papaz Andrew Brunson krizi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Apple boykotu çağrısına uyarak telefonunu değiştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Brunson yüzünden, Amerika'yı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, ajan Brunson'un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre" ifadesini kullandı.

Brunson yüzünden, Amerikayı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık.

Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerikaya'la aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, Ajan Brunson’un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada.

İphonumu verin, çok bozuğum ona göre. — Cemal Enginyurt (@enginyurt052) October 14, 2018

​IPHONE TELEFONUNU SATIP SAMSUNG ALMIŞTI

© AP Photo / Ng Han Guan 'Besmeleli, kullanılmış, boykot niyetine satılık iPhone'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta yaptığı "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var" açıklamasının ertesi günü iPhone telefonunu Ordu'daki bir bayide satıp Samsung marka telefon satın almıştı.

"Türkiye'nin ekonomik bir darbe ile karşı karşıya olduğunu" söyleyen MHP'li vekil, partisinin İl Başkanı Köksal Yılmaz'ın yanında getirdiği iPhone marka telefonu ayağının altında tekmeleyerek kırması sırasında da oradaydı.