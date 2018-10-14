Temelli'den muhalefete çağrı: Ülkenin gerçekleri, bütün farklılıklarımızla artık yan yana gelmemize işaret ediyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlere ilişkin, "Güç birliği önemlidir. Tüm muhalefet partilerine çağrımız bu yöndedir. Bütün partilerin kendi siyasi anlayışı vardır ama geldiğimiz noktada bu ülkenin gerçekleri, bütün farklılıklarımızla artık yan yana gelmemize işaret ediyor" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a giden Temelli, Türkiye'nin 96 belediyesinin kayyumla yönetildiğini belirterek, kayyum atamalarını eleştirdi.

© AA / Muhammed Selim Korkutata Temelli'den çağrı: Gelin yerel seçimleri ikinci tura çevirelim

Yerel seçimlere değinen Temelli, "Adaylarımızı hep birlikte tüm yerel dinamiklerle belirleyelim" dedi. Temelli, "24 Haziran'da topyekun muhalefet olarak eksikliklerimizden, stratejilerimizdeki hatalardan dolayı eğer 2. tura bırakamamışsak şimdi gelin bu yerel seçimlerde 2. tur anlayışıyla harekete geçelim ve yerel seçimlerden sonra da ülkenin demokratikleşmesi konusunda güçlü adımlar atalım" diye konuştu.

Temelli, gazetecilerin seçim ittifakıyla ilgili sorularına ise şu yanıtı verdi:

"Güç birliği önemlidir. Tüm muhalefet partilerine çağrımız bu yöndedir. Bütün partilerin kendi siyasi anlayışı vardır ama geldiğimiz noktada bu ülkenin gerçekleri bütün farklılıklarımızla artık yan yana gelmemize işaret ediyor. Burada parti ayrımı yapmadan halktan, toplumdan, ülkeden yana tavır alan herkesin bu güç birliğini yapması gerektiğine inanıyorum. Eğer bunu yaparsak yan yana gelmeyi sağlayabilirsek, halklarımız bir adayı işaret ediyorsa o en doğru adaydır. O nedenle bırakın halkımız rehberimiz olsun."

Seçimlerde adayların Yüksek Seçim Kurul'unun denetiminden geçtiğini ve aday olamama durumunun ona göre belirlendiğini anlatan Temelli, bir saatliğine de olsa belediyeleri alacaklarını söyledi.