Hülya Koçyiğit: Atatürk'ün huzurunda ant içtim

Kayseri 2. Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılan Koçyiğit, 'Hayatım sinema' konulu söyleşi programında konuştu.
"Mustafa Kemal Atatürk'ün, sanatla ilgili sözleri hep kulaklarımda. Öylesine güzel sözleri var ki, bu sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulu önder Atatürk diyor ki, ‘Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin reçetesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, inanmaları sağlayacak, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını sevecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır.' Atatürk'ün bu sözleri, benim mesleği sevmeme, sinemayı seçmeme, sinema sanatının gücüne inanmama sebep oldu."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atanmasının sorulması üzerine Koçyiğit, "55 yıldır, sinemanın ve sanatın içinde yer alan bir insan olarak böyle bir göreve beni layık gördüğü için öncelikli olarak cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kurul olarak ilk toplantımızı yapmadık. Bir araya geldiğimiz zaman, görev dağılımı yapılacak. Benim mesleğim sinema, sinema sanatçısıyım. Benim için ön planda elbette ki sinema var" diye konuştu.
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