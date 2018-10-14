Hülya Koçyiğit: Atatürk'ün huzurunda ant içtim

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atanan sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, "Annem, Ata'nın huzuruna çıktığımızda benden iyi bir sanatçı olmamı istemişti. Ben de Atatürk'ün huzurunda iyi bir sanatçı olacağımın sözünü verdim" dedi.

Kayseri 2. Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılan Koçyiğit, 'Hayatım sinema' konulu söyleşi programında konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, sanata verdiği önemden etkilendiğini ve bundan dolayı da sanata ilgi duyduğunu söyleyen Koçyiğit, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün, sanatla ilgili sözleri hep kulaklarımda. Öylesine güzel sözleri var ki, bu sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulu önder Atatürk diyor ki, ‘Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin reçetesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, inanmaları sağlayacak, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını sevecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır.' Atatürk'ün bu sözleri, benim mesleği sevmeme, sinemayı seçmeme, sinema sanatının gücüne inanmama sebep oldu."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Koçyiğit, 8 yaşındayken annesiyle birlikte yaptığı Anıtkabir ziyaretini de şöyle anlattı: "Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda annem bana ant içirdi. Annem, Atatürk'ün huzurunda benden üç şey için söz vermemi isteyerek, ‘Bu ülkenin en iyi, en büyük sanatçısı olacaksın ve yaptığın işi en iyi yapan insan olacaksın' demişti. Ben de ‘Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum' demiştim. Annem, söylemiş, ben de tekrar etmiştim. Yıl, 1954'tü ama, hala dün gibi aklımda. Mesleğimde en iyi olmak, anneme verdiğim sözü tutmak için, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda ant içtim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atanmasının sorulması üzerine Koçyiğit, "55 yıldır, sinemanın ve sanatın içinde yer alan bir insan olarak böyle bir göreve beni layık gördüğü için öncelikli olarak cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kurul olarak ilk toplantımızı yapmadık. Bir araya geldiğimiz zaman, görev dağılımı yapılacak. Benim mesleğim sinema, sinema sanatçısıyım. Benim için ön planda elbette ki sinema var" diye konuştu.