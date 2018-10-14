Oktar'ın sağ kolu Yavaş tutuklandı: Çocuk yaştaki müştekiye cinsel saldırı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tarkan Yavaş hakkında hazırlanan sevk yazısında, örgütün 3 numaralı ismi olduğu, Adnan Oktar'dan sonra erkekler içerisinde örgüt içerisinde en yetkili 'imam' olarak görüldüğü, ticari ve hukuki işleri düzenlediği, çocuk yaşta müştekiye cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

© Fotoğraf : DHA Adnan Oktar'ın sağ kolu yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli hakkındaki suçlamaların detayları ortaya çıktı. Savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüpheli Tarkan Yavaş'ın, Ulviye Didem Ürür'den sonra örgütün "3" numaralı ismi olduğu belirtildi. Yavaş'ın, Oktar'dan sonra örgüt içinde erkekler arasındaki en yetkili 'imam' olduğu, yürütme ekibinin başında bulunduğu, ticari ve hukuk işleri düzenlediği, Oktar adına sözcüsü olarak basın açıklaması yaptığı kaydedildi.

TÜM EYLEMLERDEN SORUMLU OLDUĞU VURGULANDI

Yazıda, şüpheli Yavaş'ın, NT inşaat firmasının çalışanı olduğu ve buradan örgüte kaynak aktardığı, emniyet ve adliye içerisinde üst düzey yetkililerle görüşerek, onlardan aldığı bilgilerle örgüt faaliyetlerine yön verdiği anlatıldı. Yavaş'ın örgüt elebaşı Oktar ile sürekli olarak istişarede bulunduğu, yönetici pozisyonu nedeniyle örgütteki tüm eylemlerden sorumlu olduğu vurgulandı.

'GLOBAL SERKAN'

Şüpheli Yavaş'ın yaşı küçük olan müşteki H.A ile cinsel birliktelik yaşadığı ifade edilen sevk yazısında, diğer 4 şüpheli hakkındaki suçlamalara da yer verildi.

Sevk yazısında, tutuklanan şüphelilerden Serkan Yumru'nun da A9 kanalının müdürü olarak görev yaptığı, 'Global Serkan' kod adıyla örgütün günlük işlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

© AA / İsa Terli Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmada 5 yeni tutuklama

Şüphelilerden Esra Öymen'in de Eyüp Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen sevk yazısında, şüphelinin haklarında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'yu saklayarak yakalanmamaları yönünde imkan sağladığı kaydedildi. Sevk yazısında, bu şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, Adnan Oktar suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kişilerin hangi cezaevinde ve koğuşta kaldığı bilgilerinin yer aldığı listenin ele geçirildiği belirtildi.

Sevk yazısında, şüpheli Tarkan Yavaş'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından diğer şüphelilerin de benzer suçlardan tutuklanmaları talep edildi.

'NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI'

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İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Yavaş'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli cinsel saldırı", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", şüpheliler Serkan Yumru, Yasin Kaya ve Uğur Küçükaydın'ın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli cinsel saldırı", diğer şüpheli Esra Öymen'in ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, geçen hafta düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken diğer 4 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.