Kurtulmuş'tan Kaşıkçı yorumu: Kirli, pasaklı eski cinayet senaryoları yeniden mi gündeme getiriliyor?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "Yine kirli, pasaklı casus filmlerine benzer eski cinayet senaryoları yeniden mi gündeme getiriliyor? Ümit ederiz ki öyle değildir" dedi.

© AA / Kayhan Özer Kral Selman, Erdoğan'ı arayarak teşekkür etti

Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili gelişmelerin sorulması üzerine de şu ifadeleri kullandı:

'SOĞUK SAVAŞ DÖNEMLERİNİ HATIRLATIYOR'

— Kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında özel bir bilgi yok maalesef, olay bütünüyle araştırılıyor. Vahim bir olaydır. Sadece bir gazetecinin kaybolması meselesinden çok daha büyük bir olaydır. 2018 yılının sonunda dünyanın en büyük metropollerinden birisinde, dünyanın önemli bir ülkesinin konsolosluğu içinde bu olay ortaya çıkıyor, bizim gençliğimizin, çocukluğumuzun soğuk savaş dönemlerini hatırlatan vahim bir olaydır.

'DÜNYA NEFESİNİ TUTMUŞ BUNU İZLİYOR'

— Türkiye olarak bu konuda en ufak bir müsamahanın içinde olmayacağımızın bilinmesini isterim. Herhangi bir bilgi olduğu taktirde bunu dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Tabiri caizse İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda ne olup bitti, dünya nefesini tutmuş birinci haber olarak bunu izliyor. Benim taşıdığım endişeyi insanların büyük bir kısmı taşıyor.

© AFP 2018 / Ozan Köse Suudi Arabistan Kaşıkçı’yı öldürme emri verdiği yönündeki iddiaları yalanladı

- Kirli, pasaklı casus filmlerine benzer eski cinayet senaryoları yeniden mi gündeme getiriliyor? Ümit ederiz ki öyle değildir. İstihbarat birimlerimiz en ufak detaya kadar titizlikle inceliyor. Suudi Arabistan'ın iş birliğine yanaşmış olmasını önemli buluyoruz ama bütün detaylarda da iş birliğini beklediğimizi ifade ederim.

Fabrikaların kapanmayacağını, halen Türkiye ekonomisinin yüzde 65'ini oluşturan KOBİ'lerin üretimlerini sürdürmelerinin de temin edileceğini aktaran Kurtulmuş, şunları söyledi:

'TÜRKİYE 7.4 GİBİ BİR BÜYÜME HIZINA ÖNÜMÜZDEKİ YIL ERİŞMEYECEK'

— Türkiye belki 7.4 gibi büyük bir kalkınma, büyüme hızına önümüzdeki yıl ve bu yıl erişmeyecek ama Türkiye mutedil bir gelişmeyi sürdürecek. Bunun altını çizmek isterim.

'VATANDAŞIN CEBİNDEKİ PARA AZALMIŞ OLMASINA RAĞMEN TÜRKİYE BU SÜREÇTEN BAŞARIYLA ÇIKACAK'

- Bu kadar büyük saldırılara rağmen, bir anda Türk parasının değerinin neredeyse yüzde 40 civarında azalmış olmasına rağmen yani dolaylı olarak bu şu demek; vatandaşın cebindeki para bir şekilde azalmış olmasına rağmen Türkiye inşallah kendi ekonomisinin üretim tarafını tahkim ederek, güçlendirerek bu süreçten başarıyla çıkacaktır. Eskişehir'den, özellikle havacılık ve raylı sistemler gibi Türkiye'nin önemli sanayi kollarında lider şehirlerimizden birisi olan Eskişehir'den bunu ifade etmek istiyorum. İnşallah diğer sektörlerde de bu gücümüzü korumaya gayret edeceğiz.