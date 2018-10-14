Kurtulmuş'tan Kaşıkçı yorumu: Kirli, pasaklı eski cinayet senaryoları yeniden mi gündeme getiriliyor?

'SOĞUK SAVAŞ DÖNEMLERİNİ HATIRLATIYOR'
— Kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında özel bir bilgi yok maalesef, olay bütünüyle araştırılıyor. Vahim bir olaydır. Sadece bir gazetecinin kaybolması meselesinden çok daha büyük bir olaydır. 2018 yılının sonunda dünyanın en büyük metropollerinden birisinde, dünyanın önemli bir ülkesinin konsolosluğu içinde bu olay ortaya çıkıyor, bizim gençliğimizin, çocukluğumuzun soğuk savaş dönemlerini hatırlatan vahim bir olaydır.
'DÜNYA NEFESİNİ TUTMUŞ BUNU İZLİYOR'
— Türkiye olarak bu konuda en ufak bir müsamahanın içinde olmayacağımızın bilinmesini isterim. Herhangi bir bilgi olduğu taktirde bunu dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Tabiri caizse İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda ne olup bitti, dünya nefesini tutmuş birinci haber olarak bunu izliyor. Benim taşıdığım endişeyi insanların büyük bir kısmı taşıyor.
Fabrikaların kapanmayacağını, halen Türkiye ekonomisinin yüzde 65'ini oluşturan KOBİ'lerin üretimlerini sürdürmelerinin de temin edileceğini aktaran Kurtulmuş, şunları söyledi:
'TÜRKİYE 7.4 GİBİ BİR BÜYÜME HIZINA ÖNÜMÜZDEKİ YIL ERİŞMEYECEK'
— Türkiye belki 7.4 gibi büyük bir kalkınma, büyüme hızına önümüzdeki yıl ve bu yıl erişmeyecek ama Türkiye mutedil bir gelişmeyi sürdürecek. Bunun altını çizmek isterim.
'VATANDAŞIN CEBİNDEKİ PARA AZALMIŞ OLMASINA RAĞMEN TÜRKİYE BU SÜREÇTEN BAŞARIYLA ÇIKACAK'
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