Talat Bulut, kendisini tacizle suçlayan kadına dava açtı

TAKİPSİZLİK KARARINI KESİNLEŞTİRDİ
Yürütülen soruşturmanın sonucunda 2 Ağustos'ta savcılık tarafından dosyaya takipsizlik kararı verildi. Özge Ş. avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne giderek takipsizlik kararına itiraz etti. Ancak mahkeme talebi reddederek takipsizlik kararını kesinleştirdi.
KİMLERE DAVA AÇTI?
Talat Bulut'un soruşturma devam ederken kendisi hakkında yorum yapan Nagehan Alçı, Müge Dağıstanlı, Gülşen Yüksel Şalt, Cengiz Semercioğlu hakkında Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne 100'er bin liralık tazminat davası açtı. Ayrıca Bircan İpek Bali hakkında Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, Şevval Sam ve Ece Erken hakkında da İstanbul Hukuk Mahkemeleri'ne 100'er bin liralık tazminat davası açtı.
NE OLMUŞTU?
'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'u 19 yaşındaki kostüm asistanı kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayet etmişti. Savcılık iddia ile ilgili yeterli delil bulunamadığı için takipsizlik kararı vermişti. 'Söylemezsem Olmaz' isimli programın ihbar hattına gelen mesajda bir kadın, kardeşinin Talat Bulut tarafından taciz edildiğini iddia etmişti.
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