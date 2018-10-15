Ahmet Hakan: Ey Diyanet, onca parayı ne yapıyorsun sen ya?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilen 5 milyar TL ek bütçeye tepki gösterdi. Hakan, "Ey Diyanet, onca parayı ne yapıyorsun sen ya" dedi.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy Diyanet'ten hac ve umreye yüzde 57 zam

Ahmet Hakan," MHP'li Cemal Enginyurt ‘bam bam bam' yaptı " başlığıyla yayımlanan yazısında son olarak 5 milyar TL ek bütçe verilen Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki gösterdi.

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi yarı yarıya kırpılırken Diyanet'e ek 5 milyar bütçe verilmiş" diyen Hakan, şöyle devam etti:

"Vay efendim bu nasıl olur falan demiyorum. Onun yerine şunu diyorum; Diyanet, böyle muazzam bütçeye sahipken nasıl oluyor da toplum hâlâ Cübbeli'lere, Adnan'lara, abuk sabuk fetvalar veren tiplere, çeşitli cemaatlere, merdiven altı kurslara falan ihtiyaç duyabiliyor? Ey Diyanet! Onca parayı ne yapıyorsun sen ya"