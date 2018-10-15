Kayıt
07:52 15 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    ıslık

    Evinin önünden ıslıkla geçen kişiden şüphelendi, karısını öldürdü

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Kocaeli'de bir kişi eşini gizli numarayla arayan ve evinin önünden ıslık çalarak geçen bir kişiden şüphelendi ve bıçaklayarak sakat bıraktı. Yaşanan olaylar üzerine bıçaklanan şahsın eşi kalp krizinden öldü.

    Nazım Öziş, eşi Gülsime Öziş'e bilinmeyen numaradan gelen telefon üzerine, evinin önünden ıslık çalarak geçen Ziyanur M.'den  şüphelendi, bıçaklayarak sakat bıraktı. Ziyanur M.'nin korkan eşi Sebahat M. kalp krizinden öldü. Boşanma davası açan Gülsime Öziş de eşi tarafından öldürüldü.

    Fransız moda devlerinden aşırı zayıf modellere yasak
    © AFP 2018 / Patrick KOVARIK
    'Sıfır beden tarikatının gurusuna' cinayet suçlaması
    Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'teki haberine göre, olay Kocaeli Kartepe'deki Sarımeşe mahallesinde yaşandı. Gülsime Öziş'in telefonu 2016 yılı ortasında bilinmeyen bir numaradan arandı. Arayan kişi konuşmuyor yalnızca nefes alıp veriyordu. Öziş, konuyu oğlu N. Öziş'e anlattı. Ancak anne-oğul olayı pek önemsemedi. Öziş, bir kez daha arandığı esnada evde eşi de vardı. Bu kez telefonu Nazım Öziş açtı. Arayan kişi yine konuşmadı. 27 yıllık evli olan Gülsime Öziş ile Nazım Öziş arasında bu olaydan sonra şiddetli bir geçimsizlik başladı. Nazım Öziş, eşine, kendisini aldattığı gerekçesi ile şiddet uygulamaya başladı.

    'KAHRINDAN CAN VERDİ'

    Nazım Öziş, eşini arayan kişinin, köy kahvesinde günlük 50 lira yevmiye ile çalışan Ziyanur M. olduğunu öne sürdü. Öziş'in bu fikre kapılmasının nedeni ise Ziyanur M.'nin, Öziş Ailesi'nin evinin önünden geçerken ıslık çalmasıydı. Öziş, Ziyanur M.'ye durumu anlattı ve kendisini öldüreceğini söyledi. Ziyanur M. ise olayla ilgisinin olmadığını, Gülsime Öziş'i tanımadığını söyledi. Araya iki ailenin yakınları girdi. Ancak çabalar işe yaramadı. 11 Kasım 2016 günü Ziyanur M. torununu okuldan aldığı sırada Öziş'in bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinin üzerinden bıçaklanan Ziyanur M., uzun süre tedavi gördü ancak bir kolu sakat kaldı. Ziyanur M.'nin eşi Sebahat M. ise olaydan 40 gün kadar sonra kalp krizi geçirerek öldü. Ziyanur M., mahkemede "Eşim, sanığın bana yapmış olduğu eylemlerden dolayı kahrından vefat etti" dedi.

    MÜEBBET CEZASI ALDI

    Olayların büyümesi üzerine geçen yıl 15 Temmuz'da boşanma davası açan Gülsime Öziş, öldürülme korkusu yaşadığı için evli olan oğlunun Derince'deki evine sığındı. Nazım Öziş, konuşma bahanesi ile 10 Ağustos günü oğlunun evine gitti. Evde, Gülsime Öziş ve oğlu N. Öziş vardı. Oğlu işe gittikten kısa süre sonra Nazım Öziş yanında taşıdığı silahla eşini vurarak öldürdü.

    Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nazım Öziş için mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda ise Öziş'in öldürdüğü eşi ile sakat bıraktığı köylüsünün birbirlerini tanımadıkları ortaya çıktı. Öte yandan Öziş'in bıçakla yaraladığı Ziyanur M.'nin, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada da görevsizlik kararı verildi. Ziyanur M.'nin avukatı Gül Esen Mirkelam, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme geçtiğimiz 5 Ekim günü, dosyanın Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

     

    Etiketler:
    Dinçer Gökçe, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2018 Nikon Makro Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
    2018 Nikon Fotoğraf Yarışması’nın kazananları
    Karikatür
    ABD kaza sonrası tüm F-35 filosunun uçuşlarını durdurdu
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet