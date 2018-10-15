'İYİ Parti, AK Parti’ye Meclis'te şartlı destek verecek'

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulis haberine göre, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde CHP'yle birlikte ‘Millet İttifakı' blokunda yer alan İYİ Parti, yerel seçimler öncesi direksiyonu AK Parti tabanına kırdı.

© REUTERS / Murad Sezer İYİ Parti kurucusu canlı yayında MHP'ye geçti: Sayın Bahçeli kollarını açtı

Parti yönetiminde, partinin 'CHP ve HDP'yle yan yana anılmasının İYİ Parti'ye zarar verdiği' belirtilirken, parti Meclis'te de AK Parti'ye ‘şartlı destek' verecek.

AK Parti'nin hazırladığı bir yasa teklifinin işçinin, memurun, emeklinin, esnafın veya Türkiye dış politikasının yararına olması halinde İYİ Parti, o düzenlemeleri Meclis'te destekleyecek.

İYİ Parti 'nin, yerel seçimlerde 'CHP ile birlikte ittifak halinde olmaktansa, bazı iller için işbirliği içinde olmayı' tercih edeceği belirtiliyor.

İYİ Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'AK Parti ve MHP ittifakının oylarını düşüreceği' değerlendirmeleri de yapılıyor.

Parti, 24 Haziran seçiminde il ve ilçelerde, ikinci ve üçüncü olan partilerin işbirliği yapmasıyla, yerel seçimin sonucunun değiştirilebileceğini de hesaplıyor.