Erdoğan'a 'Sokak çocuklarına ihtiyacınız var' diyen Star yazarı Zentürk: Yiğit Bulut ve İlnur Çevik kavgada yumruk saymaz

"Bakanlar, medya, politika gruplarına alınan isimler, çoğu yakından tanıdığım, değer verdiğim, seçimlerini yerinde bulduğum insanlar, ama bir sistemin 'kafes dövüşçüsü' karakterlere de ihtiyacı var" diyen Zentürk, şöyle devam etti:
— Mesela,Çavuşoğlu yeri geldiğinde Pompeo'ya haddini bildirir, Akar, Mattis'i çok iyi bloke eder, Kalın, Beyazsaray'ın Sanders'ı, Kremlin'in Peskov'unun en az 10 gömlek kaliteli bir portredir, hepsini saymıyorum Ben, Öteki ve Ötesi kitabı yeter.
— Külliye'de, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile eküri halinde diplomasiyi zorbalığa dönüştüren veTrump gibi ihtirasları yeteneklerinin önünde giden bir karikatürü de çok iyi kullanan John Bolton'un yumruğuna tekme ile cevap verecek bir karşı psikolojik savaş taarruz timinden söz ediyorum. (Çağırın, devletten para falan istemeyiz, 20 yaşındaki gençler şehitliği göze almışken, çorbadaki tuzumuzu askerlik görevi sayarız.)
— Çünkü, Türkiye, çok yönlü bir psikolojik savaşla karşı karşıya ve bu savaşı, hakeme çaktırmadan "belde aşağı çalışan" kavgacı kazanacak. Efendilik, uluslararası hukuk, müttefiklik meselesi falan, geçiniz…
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