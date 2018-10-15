Müzede sansür iddiası: 'Evrim' kelimesinin üstü bantla kapatıldı, yerine 'gelişim' yazıldı

Birgün'de yer alan habere göre söz konusu iddia ilk olarak @cansusita adlı Twitter kullanıcısı tarafından ileri sürüldü.

Twitter kullanıcısı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) Tabiat Tarihi Müzesi'nde, canlılara dair bilgilerin yer aldığı panolarda geçen ‘evrim' kelimelerinin hepsinin yerine bantlarla ‘gelişim' yazıldığını iddia etti.

Söz konusu kullanıcı, paylaşımında müzeden fotoğraflara da yer verdi.

​Tabiat Tarihi Müzesi'nde bulunan ve evrim teorisine dayanarak şekillendirilen Primat (evrim) Vitrini 2016 yılında boşaltılmış, yerine "Vitrin düzenlemesi yapılmaktadır" notu asılmıştı.

1968'de açılan MTA Tabiat Tarihi Müzesi'ndeki insan, hayvan ve bitki yaşamının tarihsel gelişimini gösteren bilgiler ve görsel malzemeler yer alıyor.

Müzedeki Primat (evrim) Vitrini'nde ise milyonlarca yıl boyunca insan türleri ve bu türlerin değişimleri kafatasları ile beraber sergileniyordu.