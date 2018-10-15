'Arda-Berkay kavgasının görüntüleri sızmasın diye hastanede birileri gayret göstermiş, emniyet amiri görevden alınmış'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında gerçekleşen silahlı kavganın görüntülerinin dışarıya sızmaması için hastane içinde birilerinin gayret gösterdiği iddiasını aktardı. Söz konusu iddianın bir arkadaşı tarafından ileri sürüldüğünü belirten Alçı, bunun sonucunda emniyet amirinin görevden alındığını öne sürdü.

Nagehan Alçı, "Hastaneler ve güvenlik" başlığıyla yayımlanan yazısında Arda Turan meselesi vesilesiyle hasanelerdeki güvenlik açığının gözler önüne serildiğini ifade etti.

"Hepsi için konuşamam ama benim bildiğim hastanelerin kapısında bir x-ray cihazı ve güvenlik yok. Herkes elini kolunu sallayarak içeri girebiliyor" ifadesini kullanan Alçı, "Bu 24 saat için geçerli. Evet geceleri ana girişler kapanıyor ama bu kez de acilden her yere ulaşmak mümkün. Arda örneğinde anladık ki beline silahı sokan da, çantasına bıçağı atan da istediği gibi hastaneye girebilir, hatta hasta odalarına kadar bile çıkabilir" diye yazdı."Önceki gün bir arkadaşım 'Sana bir hikaye anlatacağım, inanamayacaksın' dedi" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Arda ve Berkay'ın kavga ettiği hastanede çalışan birini tanıyormuş. Dediğine göre silahlı kavga görüntülerinin dışarıya sızmaması için hastane içinde birileri gayret göstermiş. Emniyete verilmesini engellemeye çalışanlar olmuş. Bu nedenle emniyet amiri görevden alınmış."

Alçı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şayet bu iddia doğru ise muhakkak soruşturulması gerekir. Kim, ne karşılığı o görüntülerin ortaya çıkmasının önüne geçmeye çalıştı?"