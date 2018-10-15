'Atatürk Orman Çiftliği'nde 60 bin şişe şarap, 'üretim hatası' denerek bekletiliyor' iddiası

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Atatürk Orman Çiftliği'nde 60 bin şişe şarabın bekletildiği iddiasını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu.

"Tesiste üretimi yapılan tüm ürünlerin son 10 yıllık üretim istatistikleri nelerdir?" diyen Köse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdiği önergede Pakdemirli'den şu soruları yanıtlamasını istedi:

CHP'li Köse, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Bakan Pakdemirli‘den şu sorulara yanıt vermesini istedi.

— AOÇ içerisinde yer alan ve kapatılan şarap fabrikası sonrası üretilen yaklaşık 60 bin şişe şarabın depolarda hiçbir şekilde değerlendirilmeden, ‘üretim hatası' diye bekletildiği iddiaları doğru mudur? Tesiste üretimi yapılan tüm ürünlerin son 10 yıllık üretim istatistikleri nelerdir?

— AOÇ bünyesinde Ziraat Sanatları Fabrikası'nda üretilen yaklaşık olarak 50 ton süt kaşarının bozulmaya bırakıldığı bilgisi gerçek midir? Bu üretimle beraber tesis ne kadar zarara uğramıştır? Konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiş midir? Bu peynirlerle çürümeye terk etmek yerine öğrenci yurtlarına, hayır kurumlarına vermeyi düşünmediniz mi?

— AOÇ mülkiyeti olan ve arazi içerisinde yer alan tarihi Alman Büyükelçiliği binasının bedelsiz olarak Hayrat Vakfı'na verildiği doğru mudur?

— Ekonomik kriz sebebiyle kamuda tasarruf tedbirleri alındığı dönemde çiftlik arazisi sınırları içinde yer alan konutunuzun yüksek maliyetlerde tadilata alındığı doğru mudur?