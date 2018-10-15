Washington kulisi: Halkbank’a yüksek bir para cezası kesilmeyecek, Hakan Atilla için iade süreci başlayabilir

Özay Şendir, "Bir bilene göre ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceği" başlığıyla yayımlanan yazısında "Washington, İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırımı hemen kaldırır. Türkiye’den ithal edilen demir-çelik ürünlerine getirilen ek vergi azaltılır ya da kaldırılır" görüşünü dile getirdi.
— Washington kulislerine göre, Halkbank’a yüksek bir para cezası kesilmeyecek, Hakan Atilla’nın cezasını Türkiye’de çekmesi için iade süreci başlayabilir.
— Rusya'dan alınacak S-400 füze sistemi ve F-35 uçaklarının teslimi Rahip Brunson konusundan bağımsız ve bu konudaki sıkıntıların hemen aşılacağını düşünmek hayalcilik olur.
— Suriye'de, ABD ile Türkiye arasında bir çıkar çatışması var. ABD, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye yardımdan vazgeçmez, zira farklı bir ajandaları var.
— Türkiye'nin de hem FETÖ hem de YPG konusunda Washington'dan beklentileri sürüyor. Oyalama dönemi sona erdiği için ABD-Türkiye ilişkilerinde somut bir ilerleme sağlanması Washington'ın atacağı adımlara bağlı.
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