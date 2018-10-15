Sabah'a konuşan yönetmen Reis Çelik: Röportaj teklifinizi özellikle kabul ettim

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan yönetmen Reis Çelik, "Röportaj teklifinizi özellikle kabul ettim. O, bu, şu diye birbirimizi ayrıştırmamalıyız. Herkes kendi mahallesine konuşursa bir yere varamayız. Kin tarlalarının hasadı acı olur; bundan bir an önce kurtulup demokrasi tarlamızı yeşertmeliyiz" dedi.

Işıklar Sönmesin, Hoşçakal Yarın gibi filmlerin yönetmeni Reis Çelik, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

Çelik, Kalçık'ın "Hoşgörüden bahsetmişken, Sabah'a röportaj veren sanatçılar linç ediliyor" ifadesinin üzerine şunları söyledi:

— Sabah adına sizden gelen teklifi özellikle kabul ettim. O, bu, şu diye birbirimizi düşmanlaştırmamalıyız.

Herkes kendi mahallesine konuşursa bir yere varamayız.

— Herhangi bir sanatçımız Sabah veya diğer bir gazeteye röportaj verdiğinde karşı taraf linç girişimini başlatıyor; buna son vermeliyiz. Yanlışlar yapılmış olabilir ama bu yanlışları birbirimize kapıları kapatarak, selamları keserek, diş sıkarak karşılamaya başlarsak içimizde kin tarlası büyür. Kin tarlalarının hasadı acı olur.

— Bundan bir an önce kurtulmamız ve içimizde hoşgörü ve iyi insanlık, yani demokrasi tarlamızı yeşertmemiz kaçınılmazdır. Bu; inançlarımızdan, fikirlerimizden vazgeçmek demek değildir, tam tersi fikir ve inançlarımızın varlığını savunmamız demektir. Zira fikri ve inancı olmayanların başvurduğu tek yol var; o da düşünmeden yargılama ve linç yöntemidir.