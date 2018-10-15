Sabah'a konuşan yönetmen Reis Çelik: Röportaj teklifinizi özellikle kabul ettim

Işıklar Sönmesin, Hoşçakal Yarın gibi filmlerin yönetmeni Reis Çelik, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.
— Sabah adına sizden gelen teklifi özellikle kabul ettim. O, bu, şu diye birbirimizi düşmanlaştırmamalıyız.
Herkes kendi mahallesine konuşursa bir yere varamayız.
— Herhangi bir sanatçımız Sabah veya diğer bir gazeteye röportaj verdiğinde karşı taraf linç girişimini başlatıyor; buna son vermeliyiz. Yanlışlar yapılmış olabilir ama bu yanlışları birbirimize kapıları kapatarak, selamları keserek, diş sıkarak karşılamaya başlarsak içimizde kin tarlası büyür. Kin tarlalarının hasadı acı olur.
— Bundan bir an önce kurtulmamız ve içimizde hoşgörü ve iyi insanlık, yani demokrasi tarlamızı yeşertmemiz kaçınılmazdır. Bu; inançlarımızdan, fikirlerimizden vazgeçmek demek değildir, tam tersi fikir ve inançlarımızın varlığını savunmamız demektir. Zira fikri ve inancı olmayanların başvurduğu tek yol var; o da düşünmeden yargılama ve linç yöntemidir.
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