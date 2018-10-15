İzmir'de 22 göçmenin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili 3'ü Suriyeli, 5 kişi gözaltında

İzmir'in Menderes ilçesinde göçmenleri taşıyan kamyonun Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 göçmenin ölümü, 13 kişinin de yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazadan yaralı kurtulan kamyonun şoförü Mustafa Yılmaz'ın ifadeleri doğrultusunda 3'ü Suriye uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.
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Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Aydın'dan İzmir yönüne giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 09 S 0574 plakalı kamyonun Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrilmesi sonucu 22 göçmen ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı.
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