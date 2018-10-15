Dışişleri kaynakları: Suudi Konsolosluğu'nda bu akşam arama yapılması bekleniyor

2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürerken, bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi.
© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor. Konsolosluk önünde yer alan alanda yerli ve yabancı basın mensupları da gelişmeleri takip etmek amacıyla bekleyişi sürüyor.
ARAMA YAPILACAK
Dışişleri kaynaklarından elde edilen bilgiye göre ise, bugün akşam saatlerinde konsolosluk binasında arama yapılması bekleniyor.
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