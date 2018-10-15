Akşener'den Bahçeli hakkında suç duyurusu

İYİ Parti lideri Akşener, kendisini 'gözü dönmüş' diye niteleyip, "Dilini koparır, elini kırarız" ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında tehdit ve hakaret gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

NTV'nin aktardığı habere göre Akşener, avukatı tarafından yapılan başvuruyla, Bahçeli'nin TCK'nın, 106, 125, 214, 216, 218'inci maddelerine göre, tehdit, hakaret, suç işlemeye tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Bahçeli, 5 Ekim'de Akşener'e hitaben, "Bu hanımefendiye son ihtarım, MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme!" demişti.

Akşener bu sözlere Twitter'dan "Demirden korksak trene binmezdik" karşılığını vererek İYİ Parti genel merkezinin adresini paylaşmıştı. Aynı gece Akşener'in evinin önüne giden bir grup MHP'li sloganlar atmıştı. ‘İzinsiz' eylem nedeniyle Bahçeli partisinin Üsküdar yönetimini görevden alınmıştı.