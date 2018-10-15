Kayıt
16:06 15 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Yapay zeka - Robot

    TBMM'ye 'dert mektupları': Pokemon oyunu yasaklansın, yapay zeka ve robotlara İslam ahlakına uygun programlar yüklensin

    © AFP 2018 / ISAAC LAWRENCE
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03

    AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, kendisine gelen dert mektupları ile ilgili soruları cevapladı. Satır başvurular arasında,‘robotların İslamiyet ve Müslümanlığa uygun davranması gerektiğini, Pokemon oyunu yasaklanmasını ya da ‘renk körü olanların da asker ve polisliğe alınmasını isteyenler’ olduğunu belirtti.

    Robot Sophia
    © AFP 2018 / Fabrice COFFRINI
    Robot Sophia Türkiye’de: Adil dağıtılırsa dünya hepimize yeter
    AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepleri anlattı. İki dönemdir komisyon başkanlığı yapan Satır, Türkiye gazetesinden Yücel Karaoğlu'na konuştu.

    Son bir yılda komisyona gelen 7 binin üzerindeki dilekçeyi tek tek incelediğini belirten Satır'ın açıklamaları şöyle:

    Son dönemde en çok ne tip başvurular geliyor?

    Biz bu dönem aslında herkesin ortak şikâyet konusu olan bazı konulara el attık. Gıda Bankacılığı, evlilik programları, mide ameliyatları gibi… Obezite kaynaklı çok sayıda yanlış mide ameliyatları yapıldığına yönelik başvurular artınca, bu konuda ayrı bir araştırma yapılması ve alt komisyon kurulması gündeme geldi. Ayrıca, süresiz nafaka konusunda yoğun başvuru oluyor. Bir dönem, dershanelerin kapatılması sürecinde, kötü niyetli olarak FETÖ'cüler aynı tip dilekçe ile adeta komisyonu başvuru yağmuruna tuttular. Bizim komisyon üzerinden bir mağduriyet oluşturmak istediler. Hatta 15 Temmuz'dan sonra da yine bu mağduriyet kisvesi altında yoğun başvuru yaptılar. FETÖ bizim komisyonu kullanmak istemiş. Biz bunu fark ettik ve gereğini yaptık.

    Bireysel ilginç dilekçeler de geliyor mu?

    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Bakan Özlü: Bundan sonra Ali robot, Ayşe kodlama yapsın
    Çok geliyor, kızı kaybolandan tutun da, bir köyün su problemine kadar her konuda başvuru oluyor. Örneğin, son birkaç günde gelen başvuruların birinde, kekemelere memurluk hakkı verilmesi isteniyor. Biz ilgili bakanlıklara yazı yazdık ve kekemeliğin bir engellilik durumu olmadığı, ama engel teşkil edecek kadar ileri boyuttaysa rapor alınması gerektiği, ancak bu yolla engelli memur sınavına girilebileceği cevabını aldık. Kaçak yapılarla ilgili de çok başvuru yapılıyor. Biz ilgili belediye ve valiliklere bildiriyoruz. Yaptırdığı estetik ameliyattan memnum olmayanlar da başvuruyor.

    Bir başka vatandaş, renk körü olanların da asker ve polisliğe alınmasını istiyor. Başka biri, sosyal mesele hâline geldiği ve çocukların can güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle pokemon oyunun yasaklanmasını istiyor.

    Gelişen teknoloji ve uygulamalar ile birlikte yapay zekâ ve robotların arttığı bu süreçte, belli davranış programlarının bulunduğu akıllı nesnelerde ‘İslam ahlakına' uygun programlar olmasını isteyen bir vatandaşın başvurusu var. Yani bu robotların İslamiyet ve Müslümanlığa uygun davranması gerektiğini istiyor.

    Sürekli dilekçe yazanlar oluyor mu?

    Evet var. Bize her konuda dilekçe gönderiyorlar. Dilekçedeki isme bakınca hemen anlıyoruz, çünkü hemen hemen her türlü konuda sürekli bize dilekçe gönderiyor. Yani otobüs geç geliyor, üst komşusu gürültü yapıyor, onu bize bildiriyor. Biz ismi görünce artık ‘Haa bizim Hasan bu' diyoruz. Komisyonun müdavimleri var yani.

    Sizi çok etkileyen bir başvuru oldu mu?

    Japon bilim insanları, robot kol geliştirdi
    © Fotoğraf: Youtube
    Japon bilim insanları, robot kol geliştirdi
    Mesela kızı kaçırılarak tacize uğramış bir başvuru vardı. Gerçekten kötü bir olaydı. Beni etkileyen bir başvuruydu. Hiç vakit kaybetmeden ilgili bakanlıklara yazı yazdık. Aile Bakanlığı zaten müdahil olmuş ve kızı devlet korumasına almışlar. Bir de özellikle kaçakçılık konusunda dilekçeler geliyor. İhbar mahiyetinde. Meğer, kaçakçılığı ihbar ettiğinde ve yakalandığında devlet o kişiye ödül veriyormuş. Birçoğu da ödül almak için kullanıyor komisyonu. Ya da bu ödülü alamadığından şikâyet ediyor. Ama bunu araştırdığımızda gördük ki, devlet zaten ödül alamadığını iddia edilen olayı takip ediyormuş.

    Her gelen dilekçeye cevap veriyor musunuz?

    Evet veriyoruz. Çünkü dilekçe hakkı anayasal bir hak ve bu sebeple her türlü dilekçeyi inceliyoruz. Çoğu zaman bizzat ben bakıyorum. Sonrasında biz ilgili kurumlara yazı yazarak, şikâyetler ve talepler konusunda bilgi ve cevap istiyoruz. Cevaplar geldikten sonra da 10 kişilik uzman ekibimizle vatandaşa verilecek cevaplar ve alınacak kararları belirliyoruz. Bu komisyonu bir makam mevki olarak kullanırsanız, aslında odanız var, altınızda kırmızı plakalı aracınız var. O şekilde devam edersiniz. Ama burayı gerçek anlamda kullanırsanız, vatandaşın neden şikâyetçi olduğunu, talepleri ne, siyasetçi olarak çok fikir sahibi olursunuz. Hangi kurumlar tam çalışmıyor, kim işini aksatıyor hepsinin fotoğrafını çekersiniz.

    Bu ara afla ilgili çok başvuru geliyor. Hem af isteyenler, hem de karşı olan mağdurlar bize yazıyor. Yüzlerce başvuru geliyor bu günlerde. Örneğin, bir vatandaş ‘Benim 7 çocuğum var. Çok suç işledim ama hapiste Kur'an-ı kerimi okudum. Tövbekâr oldum. Kendimi toparladım. Şimdi afla dışarı çıkarsam, yine suç işlerim günahkâr olurum' diyerek affa karşı çıkıyor.

    İlgili konular:

    İngiliz parlamentosuna tanık olarak bir robot çağrıldı
    Adım atan robot 'Akıncı-4': Türkçe, İngilizce ve Arapça konuşabiliyor, Rusça da bitmek üzere
    Akıllı telefonlarla uyumlu robot parmak geliştirildi
    Etiketler:
    Pokemon, İslam, robot, FETÖ, TBMM Dilekçe Komisyonu, TBMM, AK Parti, Belma Satır
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki sınırı
    Haftanın en etkileyici fotoğrafları
    Karikatür
    ABD kaza sonrası tüm F-35 filosunun uçuşlarını durdurdu
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet