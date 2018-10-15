Suudi yetkililer ve Türk polisi konsolosluk binasında: İnceleme başladı

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.
TÜRK YETKİLİLER HENÜZ GELMEDİ
Bu arada, incelemelerde bulunması beklenen Türk yetkililer, henüz konsolosluk binasına gelmedi.
Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu, öğle saatlerinde ilk toplantısını yapmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesindeki toplantı 2 saat sürmüştü.
TÜRK POLİSİ DE KONSOLOSLUKTA
Suudi heyetin ardından türk polisi de Adli Tıp uzmanlarıyla birlikte incelemelerde bulunmak üzere konsolosluk binasına girdi.
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