Suudi yetkililer ve Türk polisi konsolosluk binasında: İnceleme başladı

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın, başkonsolosluğa girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma grubundaki Suudi yetkililer, arama işlemi için konsolosluğa geldi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi.

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.

TÜRK YETKİLİLER HENÜZ GELMEDİ

Bu arada, incelemelerde bulunması beklenen Türk yetkililer, henüz konsolosluk binasına gelmedi.

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu, öğle saatlerinde ilk toplantısını yapmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesindeki toplantı 2 saat sürmüştü.

TÜRK POLİSİ DE KONSOLOSLUKTA

Suudi heyetin ardından türk polisi de Adli Tıp uzmanlarıyla birlikte incelemelerde bulunmak üzere konsolosluk binasına girdi.