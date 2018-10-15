MHP kaynakları: Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yarın bir görüşme gerçekleştirilecek.

© AA / Murat Kula Selvi: Erdoğan ile Bahçeli arasında kısık sesli konuşmalar cereyan etti, ittifak yeni formatla devam edecek

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın saat 14.00'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim tarihinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ittifak görüşmesine ilişkin, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor" ifadelerini kullanmıştı.