ORC'den yerel seçim anketi: MHP yükselişe geçerken, CHP, HDP ve İYİ Parti düşüşte

Ankette, Türkiye genelinde AK Parti yüzde 32.4, CHP yüzde 23.9, MHP 15.7, HDP 5.1, İYİ Parti ise yüzde 2.4 olarak çıktı.
ORC Araştırma Şirketi, 7-13 Ekim 2018 tarihleri arasında 5186 katılımcı ile yüzyüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen yerel seçim oy tercihleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
MART 2019'DA YAPILACAK OLAN YEREL SECİMLERDE OY VERMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ PARTİ HANGİSİDİR? (TÜRKİYE GENELİ)— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) October 15, 2018
AK PARTİ %32,4
CHP %23,9
MHP %15,7
HDP %5,1
İYİ PARTİ %2,4
DIĞER %0,9
ADAYA BAĞLI/KARARSIZ %19,6
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