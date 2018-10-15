Akar: İdlib konusundaki taahhütlerimizin arkasındayız

Bir gazetecinin Soçi'deki mutabakat kapsamında İdlib'de oluşturulan Silahtan Arındırılmış Bölge'den, ağır silahların çekilmesi sürecinin tamamlanmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, "Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız" karşılığını verdi.
Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Menbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik başlayan ortak eğitimin ne zaman tamamlanacağına dair soruya da Akar, "Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak" yanıtını verdi.
Akar, ortak devriyeye yönelik soru üzerine de "Ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
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