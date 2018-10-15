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00:33 16 Ekim 2018
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    elektrik faturası

    Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Toplam 8.5 milyon aboneyi ilgilendiren elektrik faturalarında Avrupa İstatistik Kurumu'nun "enerji-dağıtım bedeli, vergi ve fonlar" olmak üzere üçlü sınıflandırmaya geçildi.

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uygulanan bedellerin basitleştirilmesinin faturaların daha iyi anlaşılmasına, tedarikçilerin sözleşmelerini daha kolay karşılaştırmasına katkı sunduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, faturalarda yeni sistemdeki enerji, dağıtım, vergi-fonlar şeklindeki üçlü sınıflandırmanın Eurostats sınıflandırması ile benzer şekilde olduğunu bildirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrik faturalarında yaptığı düzenlemeler Meclis gündemine taşındı.

    Sabah'ın haberine göre; Tüketiciye gönderilen faturalarda yer alan dağıtım bedelinin enerji bedelinin yüzde 50'sinden fazla olduğu yönündeki eleştirilere Enerji Bakanı Fatih Dönmez yanıt verdi. Dönmez, iletim, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedelinden oluşan maliyetin faturada "dağıtım bedeli" adı alında, enerji ve perakende satış hizmet bedelinden oluşan maliyetlerin de "enerji bedeli" olarak tek bir kalem olarak gösterildiğini belirtti.

    'ZORUNLU BİR BEDEL'

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    Bakan Dönmez, "İlgili mevzuatta dağıtım bedelinin hangi bileşenleri içerdiği tek tek sayılıyor. Enerji bedeli, dağıtım bedeli ile vergi ve fonlar şeklinde yapılan üçlü sınıflandırma Avrupa İstatistik Kurumu sınıflandırmasına benzer nitelik taşıyor" diye konuştu.

    GÜNCELLENEREK ÖDENİYOR

    Bakan Dönmez, ev değiştirenlerin elektrik aboneliği için 100-150 lira bedel ödemelerine yönelik eleştirilere de, "Bu bedel abonelik sonunda tüketiciye güncellenmek suretiyle geri veriliyor" dedi.

    TAKSİT İMKÂNI VAR

    Hükümet, geçen yıl elektrik abonelerinin fatura yükünü hafifletmek için 82 lirayı aşan faturalarda kredi kartına iki taksit imkânı getirmişti. EPDK dağıtım şirketlerine de sınırlama getirdi. Buna göre, ikili anlaşma, aktif elektrik enerjisi, kurul onaylı ve kanunlarca tahsili zorunlu kılınan vergi ve fonlardan oluşuyor.

    Etiketler:
    Fatura, Elektrik, Fatih Dönmez, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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