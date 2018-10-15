Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Sabah'ın haberine göre; Tüketiciye gönderilen faturalarda yer alan dağıtım bedelinin enerji bedelinin yüzde 50'sinden fazla olduğu yönündeki eleştirilere Enerji Bakanı Fatih Dönmez yanıt verdi. Dönmez, iletim, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedelinden oluşan maliyetin faturada "dağıtım bedeli" adı alında, enerji ve perakende satış hizmet bedelinden oluşan maliyetlerin de "enerji bedeli" olarak tek bir kalem olarak gösterildiğini belirtti.
'ZORUNLU BİR BEDEL'
GÜNCELLENEREK ÖDENİYOR
Bakan Dönmez, ev değiştirenlerin elektrik aboneliği için 100-150 lira bedel ödemelerine yönelik eleştirilere de, "Bu bedel abonelik sonunda tüketiciye güncellenmek suretiyle geri veriliyor" dedi.
TAKSİT İMKÂNI VAR
Hükümet, geçen yıl elektrik abonelerinin fatura yükünü hafifletmek için 82 lirayı aşan faturalarda kredi kartına iki taksit imkânı getirmişti. EPDK dağıtım şirketlerine de sınırlama getirdi. Buna göre, ikili anlaşma, aktif elektrik enerjisi, kurul onaylı ve kanunlarca tahsili zorunlu kılınan vergi ve fonlardan oluşuyor.
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