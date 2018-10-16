‘Ruslar, Türkiye’ye kış turları için yarı fiyattan rezervasyon yapabilir’

© AA / Yunus Uğur Rus turistler kış turizminde de tercihlerini Türkiye'den yana kullanacak

Sputnik'e konuşan Makarkova, şirketin bu yıla kadar kış mevsiminde Türkiye'ye sadece Moskova'dan uçtuğunu ve sadece Yılbaşı için Rusya'nın birkaç şehrine sefer eklediğini hatırlatarak, "Bu yıl seferler kış boyunca Rusya'nın 14 şehrinden yapılacak" dedi.

Makarkova, "Halihazırda Türkiye'ye kış turları, erken rezervasyon kampanyası kapsamında büyük bir avantajla alınabilir ya da otellerin yüzde 40-50'ye varan sezon indirimlerinden yararlanılabilir. İndirimler, farklı otellerde farklı uygulanma dönemlerine sahip ama ortalama olarak kasım sonlarına kadar geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

Pegas Touristik şirketi de Türkiye otellerine kış turlarına olan indirimlerin yüzde 50'ye vardığını doğruladı. Bu şirket de uçuş programını önceki sezon göre önemli ölçüde genişletti.