‘Ruslar, Türkiye’ye kış turları için yarı fiyattan rezervasyon yapabilir’

Makarkova, "Halihazırda Türkiye'ye kış turları, erken rezervasyon kampanyası kapsamında büyük bir avantajla alınabilir ya da otellerin yüzde 40-50'ye varan sezon indirimlerinden yararlanılabilir. İndirimler, farklı otellerde farklı uygulanma dönemlerine sahip ama ortalama olarak kasım sonlarına kadar geçerli olacak" ifadelerini kullandı.
Pegas Touristik şirketi de Türkiye otellerine kış turlarına olan indirimlerin yüzde 50'ye vardığını doğruladı. Bu şirket de uçuş programını önceki sezon göre önemli ölçüde genişletti.
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