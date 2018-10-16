Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili inceleme yapan ekip, konsolosluktan ayrıldı

© AFP 2018 / Ozan Köse CNN: Suudiler, Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul etmeye hazırlanıyor

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk binasından ayrıldı.

Ortak çalışma grubunda yer alan olay yeri inceleme ekipleri Levent'teki başkonsolosluk binasında çalışmalarını tamamladı.

Polis ekiplerinin, 9 saat süren incelemelerinin ardından binadan ayrıldığı görüldü. Grupta yer alan yetkililer ise çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca, Beşiktaş Belediyesine bağlı ekipler iki çöp toplama aracıyla konsolosluğun arka kapısından bahçeye girdi. İçeride bir süre bekleyen araçlar daha sonra polis eskortu eşliğinde konsolosluktan çıktı. Araçlarda, incelenmek üzere konsolosluğun bahçesinden alınan toprak numunesinin bulunduğu öğrenildi.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.