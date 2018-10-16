Nazım Hikmet'in oğlu için yayınlanan ölüm ilanında Gary Cooper'ın fotoğrafı kullanıldı: Espri

Şair Nazım Hikmet'in Fransa'da yaşayan oğlu ressam Mehmet Nazım'ın vefatı üzerine dostları tarafından verilen ölüm ilanında Amerikalı aktör Gary Cooper fotoğrafının kullanılması tartışmalara neden oldu. Söz konusu fotoğrafın yanlışlık değil, bir espri sonucu kullanıldığı ifade edildi.

Şair Nazım Hikmet'in Fransa'da yaşayan oğlu ressam Mehmet Nazım'ın vefatı üzerine dostları tarafından verilen ölüm ilanında Amerikalı aktör Gary Cooper fotoğrafı kullanıldı.

Hürriyet'ten İhsan Yılmaz'ın haberine göre, önce Mehmet Nazım yerine Garry Cooper fotoğrafının yanlışlık sonucu basıldığı düşünülse de ilanı veren isimlerden Güllü Aybar yaptığı açıklamada bunun dostları arasında bilinen bir espri olduğunu söyledi.

Dün Hürriyet'te yer alan ve Güllü Aybar, Ali ve Rabia Güreli, Gündüz Vassaf, Zeynep Irgat, Fulya Sade, Bike Gürsel ve Komet tarafından verilen ilanda "Canımız, kuzenimiz, arkadaşımız, dostumuz ressam Menmet Nazım (Mehmet le beau) aramızdan ayrıldı. Acımız sonsuz" ifadelerine yer verilmişti.

Gary Cooper fotoğrafının esprisi de ilanda yer alan ‘Mehmet le beau' (Güzel, yakışıklı Mehmet) ifadesinde yatıyordu.

Paris'ten yakın dostu ressam Komet de bu konuyla ilgili Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı:

— Bir dönem Paris'te yaşayan sanatçı ve entelektüeller arasında Mehmet isminde pek çok arkadaşımız vardı. Mehmet Güleryüz, Mehemet Ulusel, Mehmet Nazım gibi. Biz de onları birbirinden ayırmak için ‘Kuş Mehmet', ‘Kötü Mehmet', ‘Koyun Mehmet' gibi çeşitli lakaplar kullanıyorduk kendi aramızda. Mehmet Nazım'ınki de ‘Mehmet le beau' yani 'Güzel Mehmet, Janti Mehmet'ti. Onu bütün güzelliği, yakışıklılığı ile hatırlamak için Gary Cooper fotoğrafı kullanıldı.

Mehmet Nazım'in bir diğer özelliği de ısrarla medyadan uzak durmasıydı. Hayatı boyunca ne bir röportaj vermiş ne de fotoğrafının çekilip kullanılmasına izin vermişti. Dostları da onun bu kararına saygı göstererek ölüm ilanında gençliğinde benzetildiği ünlü aktör Gary Cooper'ın fotoğrafını kullanmayı tercih etti.