Selvi, Brunson kararını örnek gösterdi: Aynı şeyi Osman Kavala ile AB'yle ilişkilerde de yakalayabiliriz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması kararını örnek göstererek "Nasıl ki Brunson’ın serbest bırakılmasıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde krizi fırsata çevirme imkânı doğdu, aynı şeyi Osman Kavala ile AB'yle ilişkilerde de yakalayabiliriz" dedi.

Abdulkadir Selvi, "Yeni dönemin şifreleri" başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizden çıkarılacak dersler olduğunu söyledi.

"Ancak önümüze bakmalıyız. Krizi fırsata çevirme durumundayız. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ın bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

— Brunson krizinin en büyük faydası Türkiye'nin tekrar AB gündemine dönmesi oldu. Reform Eylem Grubu 3 yıl aradan sonra toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti, yeni dönemin bir işareti olabilir. AB açısından öncelikli gündem maddelerinden olan Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Onursal Başkanı Taner Kılıç ile CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun serbest bırakılmasıyla bir ilerleme sağlandı.

— Şimdi gözler 11 Aralık'ta yapılacak Reform Eylem Grubu toplantısında açıklanacak olan "Yargı Reformu Stratejisi"ne çevrildi. Ancak orada çözmemiz gereken bir sorun duruyor. İşadamı Osman Kavala'nın tutukluğundan söz ediyorum. Nasıl ki Brunson'ın serbest bırakılmasıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde krizi fırsata çevirme imkânı doğdu, aynı şeyi Osman Kavala ile Avrupa Birliği'yle ilişkilerde de yakalayabiliriz. Ancak Osman Kavala hakkında henüz bir iddianame hazırlığı yoktur. Edindiğim izlenime göre uzun bir süre daha olmayacak.