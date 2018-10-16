Aile Bakanlığı'ndan nafaka çalışması

Karaman Ermenek'ten H.T., ‘İki yıl süren evliliğinden dolayı 37 yıldır nafaka ödediği' şikâyetiyle TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurdu. H.T.'nin başvurusunu işleme alan komisyon konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sordu.
Umut Erdem'in Hürriyet'teki haberine göre, Bakanlıktan gelen yazıda şunlar kaydedildi:
'ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL'
— Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararında süresiz olarak kanunumuzda yer almasının Anayasamıza aykırılığı bulunmadığına hükmedilmiştir. Bakanlığımız, Hukuk Müşavirliğimiz aracılığıyla konunun sıklıkla şikâyete neden olduğunun müteaddit defalar Adalet Bakanlığı'na bildirilmiştir.
AVRUPA'DAKİ PRENSİPLER
— Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ve diğer gelişmiş ülkelerde yoksulluk nafakası uygulamalarında süreyle ilgili en önemli kıstas, evlilik süresinin uzunluğu olarak göze çarpmaktadır. Kısa süreli evliliklerde bu nafaka sınırlanmakta, genellikle evlilik süresince olmaktadır. Avrupa Aile Hukuku Komisyonu'nca (CEFL) benimsenen ve AB ülkelerinin yasal düzenlemelerinde belirleyici olan prensiplere göre nafaka kararı verilirken aşağıdaki olgular dikkate alınmaktadır: ‘Eşlerin iş durumu, yaş ve sağlık durumu, çocukların bakımı, evlilik sürecindeki görev dağılımı, evliliğin süresi, evlilik esnasındaki yaşam ilişkileri, yeni bir evlilik veya daimi yaşam ortaklığının varlığı.'
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